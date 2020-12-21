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'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.12.2020 11:52 | Son Güncelleme

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle yıl boyunca artan ikinci el araç fiyatlarında son dönemlerde yüzde 3-10 düşüş görüldüğünü belirterek, 'Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız."' dedi.

'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıla ilişkin ikinci el araç pazarını değerlendirdi.

Yılın 10 ayında 5 milyon 671 bin 444'i otomobil, 1 milyon 434 bin 484'ü hafif ticari olmak üzere toplamda 7 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini ifade eden Erkoç, "Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçen seneye göre yüzde 18,9 bir artış yaşandı. İkinci el araç pazarının bu yılı 8,7 milyon adet ile kapatmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Erkoç, salgın sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemlerin yıl boyunca ikinci el araç fiyatlarının artmasına sebep olduğunu ancak kasım itibarıyla fiyatlarda bir düşüş yaşandığına işaret ederek, yılın son dönemine girilen bugünlerde fiyatların gevşemeye başladığını söyledi.

Salgının etkisiyle üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler nedeniyle fiyatlarda da değişkenlik görülebileceğini anlatan Erkoç, "Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız." değerlendirmesinde bulundu.

'TALEPTEKİ YÜKSELİŞ FİYATLARI ARTIRABİLİR'

Erkoç, yıl sonu itibarıyla sıfır araçta arz talep dengesinin sağlanmasının ve bayiler tarafından yapılan yeni yıl kampanyalarının ikinci el fiyatlarının geri gelmesini sağladığına dikkati çekerek, "Salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ikinci el araç sektörü yıl boyunca gelişme kaydetti. Bu da fiyatlarda spekülatif artışları beraberinde getirmişti ancak şu an fiyatlarda yüzde 3-10 oranında bir düşüş yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde de aşılama çalışmaları ve vakaların düşmesiyle ikinci el talebinin de artacağını düşündüklerini belirten Erkoç, şöyle devam etti:

"Talepte olabilecek yükseliş, geçtiğimiz yaz boyunca yaşadığımız gibi bir fiyat artışını da beraberinde getirebilir. Ayrıca 2021'de pandemi sürecinin devamıyla ilintili olarak otomotiv firmalarında olası bir üretim kısıtlaması olduğu takdirde de fiyatlar artış gösterebilir. Bu durum da şu an araç almak isteyenler için çok uygun bir dönem."

KAYNAK:AA


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