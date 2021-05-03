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Ford, Almanya'da üretim durdurdu

03.05.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, küresel düzeyde devam eden yarı iletken darlığı nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretimi durdurdu.

Ford, Almanya'da üretim durdurdu

Bild gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı Pazartesi günü yayımlanan haberine göre, fabrikanın işçileri 3 Mayıs ile 18 Haziran ve 30 Haziran ile 9 temmuz arasında, kısa süreli vardiyalar halinde çalışacaklar. Aradaki sürede ise fabrika tamamen kapalı olacak. Habere göre, Köln'deki Ford fabrikasında normal çalışma düzeninde Ağustos ayında geçilmesi bekleniyor.

ABD'DE ÜRETİM DURMUŞTU

Ford daha önce de aynı nedenlerle ABD'deki birçok fabrikasında üretimi durdurmuştu. Bu gelişmeler şirketin ilk çeyrek bilançosuna yansımış, hisselerinde değer kayıpları yaşanmıştı.

ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO'su Chuck Robbins, Nisan ayının son haftasında yaptığı açıklamada, küresel düzeyde etkili olan chip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen chip kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, chip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok chip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, chip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.
ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk da aynı günlerde yaptığı açıklamada, küresel düzeyde yaşanmakta olan yarı iletken kıtlığının büyük sorun olduğunu vurguladı.

MUSK: 2022'DE BAŞLIYORUZ

Musk yaptığı açıklamada, tüm bu sorunlara karşın büyük olasılıkla önümüzdeki ay içinde Tesla Model S dağıtımlarının başlayacağını duyurdu. Buna göre Tesla'nın yeni modelinin "yüksek kapasite ile üretimi" bu yılın üçüncü çeyreğinde ve seri üretimi de 2022 yılında başlayacak.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ford Elon Musk Almanya
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