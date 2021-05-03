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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

03.05.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, kripto para alımı yapacaklara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Demirtaş, "Arabamı evimi satıp Coinlere gireceğim diyenler var. Batarsınız. Asla yapmayın" dedi.

Ekonomist Özgür Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Türkiye'nin gündemini sarsan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiası sonrasında başlayan kripto para tartışmaları gün geçtikçe artıyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ UYARDI

Sosyal medya hesabından 'kripto para' piyasasına ilişkin uyarılarda bulunan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ''Kripto piyasalarında 2018 yılına benzer çöküş yine olacak ve her yatırımda olduğu gibi son vagona binenlerin canı çok yanacak. Kısa vadeli girer çıkarım diyenler üzülecek. Bu olacak ama ne zaman olacağını halving bazlı ısı haritalarının söylediği dışında pek bilmiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Demirtaş, ''Yüzde 70-80-90 çöküşleri midesi kaldıramayacakların, midelerinin kaldıramayacağı miktarlarla asla girmemeleri lazım. 2016-2017 yılından yatırımcı olup zaten 10-20 kat kazanmış bir yatırımcı ile bugün yatırım yapan nasıl aynı toleransa sahip olabilir? Olamaz. Kendinizi koruyun'' diye belirtti.

"EVİMİ ARABAMI SATIP COINLERE GİRECEĞİM DİYEN VAR"

“Kimseden tavsiye almayın, hiçbir telegram grubu vs yerlerinde duyduklarınıza inanmayın” diyen Demirtaş, ''Hoca-Peder-Haham dese inanmayın. En sevdiğiniz politikacı dese inanmayın. En sevdiğiniz futbolcu dese inanmayın... kendi araştırmanızı yapın sadece kendinizin öğrendiğine inanın'' diyen Demirtaş, ''Arabamı evimi satıp Coinlere gireceğim diyenler var. Batarsınız. Asla yapmayın. Tüm para bir alana yatırılmaz. Sepet yapılır. Her zaman dediğimi unutmayın Bu piyasanın yüzde 90’nı batacak. Kaybetmeye göze alamayacağınız para yatırılmaz'' diyerek uyarılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu sistem batırıyorsa neden işletiyorsunuz yasaklayın bu sistemi
adam daha nedesin paran varsa çöpe at hiç olmazsa nereye atığpını bilirsin

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