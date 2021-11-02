Ford Otosan'dan çip açıklaması: Kriz 2022 sonuna kadar sürebilir

Otomotiv sektöründe global bazda yaşanan çip krizinin etkisi devam ediyor. Birçok marke krizden etkilenerek ara ara üretim durdurmak zorunda kaldı. Birçok şirketin sıfır otomobil taleplerini karşılayamaması ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Öte yandan dev markalar araç teslimat sayılarının gerilediğini belirtirken belirtirken, bu krize nasıl bir çözüm bulunacağı araştırılıyor.

"2022 YILININ SONUNA KADAR SÜREBİLİR"

Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün Bloomberg HT’ye konuk olarak çip tedarik sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Yenigün, "3. çeyrekte yarı iletken krizi ile piyasadaki bulunurluk pazarı da çok etkilendi. Biz bu dönemi iyi yönettik. Çünkü fabrikalarımızda üretim durmadı. Yılın başında sadece fiyat sıkıntısı çekerken şimdi yüksek fiyata bulamama durumu ile karşı karşıyayız. 2022 yılını yüksek beklenti ile planlamaya çalışıyoruz. Yarı iletken krizi 2020 yılının ortasına kadar devam edecek. Hatta yıl sonuna kadar devam edeceği öngörüleri var ama yoğun bir şekilde ilk altı ayda olacak. Diğer malzemelerdeki fiyat artışı ve bulunulurluk da sıkıntılı olacak” dedi.



