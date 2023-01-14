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Gelir İdaresi Başkanlığı Şubat'ta devreye alacak! Otomobilde artık zorunlu oluyor: ÖTV ödememek için...

14.01.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv sektöründeki ithalatçılar ve bayisi konumundaki mükelleflere teminat zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre mükellefler, ithalat yapabilmek için 66 milyon lira teminat verecek. Yetkili distribütörler ve bayiler ise bunun dışında kalacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı Şubat'ta devreye alacak! Otomobilde artık zorunlu oluyor: ÖTV ödememek için...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle Bakanlığın, ilgili kanun kapsamında tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisinin usul ve esasları belirlendi. Bu kapsamda belirli bir taşıt markasının distribütörü niteliğinde bulunmayan münferit ithalatçı mükellefler ve bunların bayileri teminat uygulaması kapsamına alındı. Kapsamda bulunan mükellefler, ithalat yapabilmek için 66 milyon lira teminat vermek zorunda olacak.

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HANGİ KOŞULLARDA ÖTV ÖDENMEYECEK?

Öte yandan aynı tebliğle söz konusu münferit ithalatçı mükelleflerin, ithalatta özel tüketim vergisi (ÖTV) ödemeksizin işlem yapabilmeleri için sahip olması gereken belgeyi alabilmeleri hususunda taşımaları gereken şartlar da belirlendi.

Buna göre, bu ithalatçıların, asgari 5 milyon lirası ödenmiş sermayeye sahip olmaları, belge için başvuru tarihinden önce en az üç takvim yılı boyunca motorlu araç ticaretiyle iştigal etmiş olmaları ve asgari beş işçi veya personel çalıştırmaları gerekecek.

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İthalatçıların, haklarında, belge talep tarihinden önceki son 5 yıl içinde sahte/yanıltıcı belge kullanıldığına/düzenlendiğine veya gümrük idarelerince adli işlem yapılması gerektiği mütalaasıyla adli makamlara intikal ettirilmiş bir fiilin veya ithalat işleminin olduğuna dair tespitte bulunulmamış olması, belge talep tarihi itibarıyla vergi borcu bulunmaması kriterlerini taşımaları gerekecek.

Teminat verme konusunda yükümlülüğü bulunan mükellefler para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları, sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleriyle devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak verebilecekler.

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BAYİLER KAPSAMIN DIŞINDA TUTULACAK

Motorlu taşıt imalatçılarıyla yaptıkları yazılı sözleşmeler kapsamında ilgili taşıt markasına ait motorlu araçların Türkiye'de dağıtımı ve satışı konusunda yetkilendirilmiş olan distribütörler veya bunların distribütörlük kapsamında bulunan bayileri için ise teminat yükümlülüğü bulunmuyor.

Tebliğ, önümüzdeki ayın başında yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil gelir idaresi başkanlığı

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