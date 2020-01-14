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Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bu yıl 98'incisi düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuarı yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.Elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet görücüye çıktı.

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da gerçekleştirilen fuar dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerini bir araya getirdi.

Toplam 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yüzlerce araç yer aldı.

Elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet görücüye çıktı.

Bütün büyük markaların ürettikleri tam elektrikli otomobil modelleri yoğun ilgi topladı.

Fuarda, Mercedes, Audi, BMW, Tesla, Porche, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley gibi çok sayıda lüks otomobil sergilendi.

Otomobiller hakkında geniş bilgilendirmeler yapılan fuarda, söz konusu araçların satışları da gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören fuar, 19 Ocak'ta sona erecek. Fuarı yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel Otomobil Fuarı, otomotiv,

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bizim arabayı göremedim. yoksa dış güçler mi engelledi.
Bizim, İtalyan tasarımı, fabrikası olmayan yerli arabamız(!) da fuarda sergilenecek mi?
bizimkini goremedim
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