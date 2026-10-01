FBSK yalnız mıydı? Canlı yayında seslendi: “KENDİNİ ELE VER”

Fatma Betül Sayan Kaya’ya yüklenen İsmail Kılıçaslan; “Bunlar hangi terbiyesizlerse gitsinler adam gibi teslim olsunlar hiç olmazsa bu zilleti bize daha fazla yaşatmasınlar” ifadelerini kullandı.

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“Fatma Betül Sayan Kaya yalnız mı? AK Parti'de başka foncular yok mu? Ortaya çıkan tabloda mutlak suretle yarın bu kelleleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın almasını beklemek niye? Bunlar hangi terbiyesizlerse gitsin adam gibi teslim olsun.

“BU PARAYI NEREDEN BULDUN?”

Hiç olmazsa bu zilleti bize daha fazla yaşatmasın. Devlet sana burs verecek gideceksin okuyacaksın yurt dışından döneceksin herhangi bir insanın hayalini kuramayacağı koltuklarla onurlandırılacaksın. Fona yatırılacak 163 milyon TL paran olacak. Eşin doktorken 163 milyon TL parayı nereden buldun?

Bir devlet daha sana ne yapsın da sen 163 milyon TL’ni 2 milyar TL yapmaya çalışıyorsun. Hayatının sonuna kadar her gün 118 bin TL para harcayabiliyorsun.”

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin, özellikle Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinde çok yüksek kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı. Kaya'nın yaklaşık 63,4 milyon TL'lik hisse alımının daha sonra yaklaşık 1,3 milyar TL'lik satışa dönüştüğü ve satışın 16 Eylül'deki büyük piyasa düşüşünden kısa süre önce gerçekleştiği belirlendi.