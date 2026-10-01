Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Benzin, motorin, LPG zammı son dakika... Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sürücüler tarafından yakından takip edilirken akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması da sona erdi. Peki, LPG, motorin ve benzine ne kadar zam geldi? Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 1 Ekim 2026 Perşembe ne kadar? İşte motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 1 Ekim 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

EŞEL MOBİL SİSTEMİ SONA ERDİ

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanırken bu ÖTV düzenlemesiyle, benzin ve LPG'de yeni dönem başladı. Buna göre, akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla devreye alınan eşel mobil sistemi uygulaması, bugün itibarıyla bitti.

Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü.

LPG'de ise eşel mobil öncesi sisteme dönüldü. Buna göre, LPG türü mallar için eşel mobil sistemi kapsamında son olarak kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, bu sistem öncesindeki 11,3830 lira seviyesine yükseltildi.

LPG'YE NE KADAR ZAM GELDİ?

Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren LPG otogaz pompa fiyatında yaklaşık 1,48 lira artış oldu.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Benzinde eşel mobil öncesi sisteme dönüş nedeniyle beklenen 12,47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin tek seferde değil, kademeli olarak geri getirilmesiyle engellenmiş oldu. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle normal şartlarda benzinde litre başına 10,39 lira ÖTV artışı yapılması, ÖTV tutarının eşel mobil öncesi tutar olan 14,8277 lira olması ve bunun da pompa fiyatına yaklaşık 12,47 lira zam olarak yansıtılması bekleniyordu.

Ancak piyasadaki fiyat baskısını azaltmak amacıyla ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde benzin için de "kademeli geçiş" modeli getirildi. Buna göre, benzindeki ÖTV tutarı ekim ayında litre başına 7,9000 lira, kasımda 11,3600 lira ve aralıkta 14,8277 lira (eşel mobil öncesi ÖTV tutarı) olarak belirlendi.

Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış oldu. Dolayısıyla 1 Ekim'de piyasa fiyatının 12,47 lira yerine 4,15 lira artması ve 8,32 lira daha az artış yapılması sağlandı.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinde ise daha önce, kademeli ÖTV uygulanmasına karar verilmişti. 13 Ağustos itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustosun kalan kısmı için sıfır olarak uygulanmış, sonraki aylarda yıl sonuna kadar her ay 3'er TL artırılarak belirlenmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre ÖTV olarak ekimde 6 TL alınması bekleniyordu. Dolayısıyla motorinin ÖTV'si 3 TL daha artarken yüzde 20 KDV ile birlikte yaklaşık 3 TL 60 kuruş zam pompaya yansıdı.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 EKİM 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 84.50 TL

Motorin: 97.10 TL

LPG: 36.44 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 84.40 TL

Motorin: 96.90 TL

LPG: 35.85 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.50 TL

Motorin: 98.20 TL

LPG: 36.54 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.80 TL

Motorin: 98.50 TL

LPG: 36.44 TL