FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Hafif ticari araç ve otomobil pazarı büyüdü... 8 aylık dönemde otomobil satışları arttı! Son 10 yılda yüzde 51,4 büyüdü

Hafif ticari araç ve otomobil pazarı büyüdü... 8 aylık dönemde otomobil satışları arttı! Son 10 yılda yüzde 51,4 büyüdü

03.09.2024 12:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 2024 Ocak ve Ağustos dönemindeki otomobil satışlarının verilerini açıkladı. Derneğin verilerine göre, yılın aynı dönemi ile kıyas yapıldığında hafif ticari ve otomobil pazarında yüzde 0,2 artarak 762 bin 152 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD), Ocak-Ağustos 2024 otomobil satışları verilerini açıkladı. Derneğin açıklamasına göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustos ayında yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.

Bu yılın ağustos ayında otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,23 artarak 69 bin 288 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 20 bin 846'ya yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,9 arttı.

OTOMOTİV

10 YILLIK SATIŞTA YÜZDE 51,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 51,4 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,3 yükseldi.

Pazarın yüzde 87,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 337 bin 348 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 186 bin 958 adetle yüzde 30,9 pay aldı.

OTOMOTİV AAAA

EN ÇOK O MODEL TERCİH EDİLDİ!

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller yüzde 55,5 pay (335 bin 895 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 26,3 pay ve 159 bin 181 satış ile sedan, yüzde 17,1 pay ve 103 bin 604 satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 388 bin 609 ile yüzde 64,2 pay, hibrit otomobil satışları 94 bin 790 ile yüzde 15,7 pay, dizel otomobil satışları 66 bin 754 ile yüzde 11 pay, elektrikli otomobil satışları 51 bin 144 ile yüzde 8,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 4 bin 342 ile yüzde 0,7 pay aldı.

OTOMOTİV AAAAAAAAAAA

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI ARTTI

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 130,8 artarak yüzde 7 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 13,5 azalarak yüzde 1,4 paya sahip oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 7,7 azalarak yüzde 75,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 1,7 düşerek yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 14,1 azalışla yüzde 0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller, 547 bin 745 satışla yüzde 90,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 57 bin 894 ile yüzde 9,6 paya ulaştı.

Van gövde tipi yüzde 73,1 pay ve 114 bin 377 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 14 pay ve 21 bin 973 satışla ikinci sırada yer aldı.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil
En Çok Okunan Haberler
Dilruba soruşturması tamamlandı! 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Dilruba soruşturması tamamlandı! 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

Akaryakıtta tabela değişiyor (3 Eylül 2024)

Akaryakıtta tabela değişiyor (3 Eylül 2024)

Kıdem tazminatında tüm bildiklerinizi unutturacak o şart

Kıdem tazminatında tüm bildiklerinizi unutturacak o şart

Canlı yayında ‘Böyle bir düzen olur mu?’ diyerek anlattı…

Canlı yayında ‘Böyle bir düzen olur mu?’ diyerek anlattı…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.