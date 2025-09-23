Hangi otomobil fiyatı düşecek, hangi marka ve modeller artacak? Vergi kararı sonrası belli oldu: Toyota, Honda, Chery, MG, SWM, Tesla

Otomobil fiyatlarıyla ilgili son dakika haberi dün gelmişti. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan gümrük vergi düzenlemesiyle Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlara ek gümrük vergileri getirildi. Ek vergi kararı sonrası otomobil piyasasının hareketlenmesi beklenirken "Otomobil fiyatları artacak mı azalacak mı? Hangi otomobil marka ve modellerinde fiyatlar değişecek?" sorularının yanıtı da belli oldu.
Söz konusu karar ile birlikte; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobillerde yüzde 25 veya en az 6 bin dolar, plug-in hibritlerde yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, elektrikli otomobillerde ise yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek vergi uygulanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle hem ABD hem de Çin'den gelecek ithal araçlarda vergi indirimine gidildi.
Özellikle Japonya'dan gelen otomobil modellerinde ise fiyat artışının olacağı açıklandı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; fiyatların artması ve düşmesi beklenen başlıca otomobil model ve markaları şöyle;
Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı) otomobillerin ve ABD'de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı.
ABD'den bu kapsamda yeni modellerin gelmesi bekleniyor.
Çin'de üretilip Türkiye'de satılan Chery, MG ve SWM'ye ait modellerde indirim yapılması mümkün olacak.
BYD ise yatırım teşviki nedeni ile mevcut durumda zaten gümrük vergilerinden muaf bulunduğu için fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.
Fiyatı düşmesi beklenen başlıca modeller şöyle:
Chery Omoda 5
Chery Tiggo 7
Chery Tiggo 8
MG7
MG HS
SWM G01
SWM G01F
SWM G03F
SWM G05 PRO
Başta Japonya'da ve Afrika'da üretilen modellere zam gelmesi bekleniyor.
Japon üreticilerden Toyota, Honda, Subaru ve Lexus olacak.
Fiyatının artması beklenen başlıca modeller şöyle:
Toyota Corolla Cross
Toyota RAV4
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Civic
Honda HR-V
Honda CR-V
Subaru Crosstrek
Subaru Forester
Tesla Almanya'da ürettiği Model Y'yi gümrük vergisi ödemeden Türkiye'de satışa sunarken diğer modeller yüksek vergiler nedeni ile Türkiye'de satışa sunulmuyordu.
ABD'ye uygulanan nispeten daha düşük gümrük vergileri nedeni ile markanın başta Cybertruck olmak üzere Türkiye'de farklı modelleri satışa sunması mümkün olabilir.
