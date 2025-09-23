Hangi otomobil fiyatı düşecek, hangi marka ve modeller artacak? Vergi kararı sonrası belli oldu: Toyota, Honda, Chery, MG, SWM, Tesla

Otomobil fiyatlarıyla ilgili son dakika haberi dün gelmişti. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan gümrük vergi düzenlemesiyle Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlara ek gümrük vergileri getirildi. Ek vergi kararı sonrası otomobil piyasasının hareketlenmesi beklenirken "Otomobil fiyatları artacak mı azalacak mı? Hangi otomobil marka ve modellerinde fiyatlar değişecek?" sorularının yanıtı da belli oldu.

YENİ GÜMRÜK VERGİSİ TARİFESİ NASIL?

Söz konusu karar ile birlikte; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobillerde yüzde 25 veya en az 6 bin dolar, plug-in hibritlerde yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, elektrikli otomobillerde ise yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek vergi uygulanacak.

ABD VE ÇİN'DEN GELEN ARAÇLARDA VERGİ İNDİRİMİ

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle hem ABD hem de Çin'den gelecek ithal araçlarda vergi indirimine gidildi.

JAPON MARKALARIN FİYATLARI ARTABİLİR

Özellikle Japonya'dan gelen otomobil modellerinde ise fiyat artışının olacağı açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; fiyatların artması ve düşmesi beklenen başlıca otomobil model ve markaları şöyle;

FİYATI DÜŞMESİ BEKLENEN MODELLER HANGİLERİ?

Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı) otomobillerin ve ABD'de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı.

YENİ MODELLER TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

ABD'den bu kapsamda yeni modellerin gelmesi bekleniyor.

CHERY, MG VE SWM'DE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Çin'de üretilip Türkiye'de satılan Chery, MG ve SWM'ye ait modellerde indirim yapılması mümkün olacak.

BYD İSE ZATEN MUAF

BYD ise yatırım teşviki nedeni ile mevcut durumda zaten gümrük vergilerinden muaf bulunduğu için fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.

BU MODELLERDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Fiyatı düşmesi beklenen başlıca modeller şöyle:

Chery Omoda 5

Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 8

MG7

MG HS

SWM G01

SWM G01F

SWM G03F

SWM G05 PRO

FİYATI ARTACAK OLAN MODELLER

Başta Japonya'da ve Afrika'da üretilen modellere zam gelmesi bekleniyor.

Japon üreticilerden Toyota, Honda, Subaru ve Lexus olacak.

HANGİ MARKALARDA FİYATLAR ARTACAK?

Fiyatının artması beklenen başlıca modeller şöyle:

Toyota Corolla Cross

Toyota RAV4

Toyota Land Cruiser Prado

Honda Civic

Honda HR-V

Honda CR-V

Subaru Crosstrek

Subaru Forester

TESLA FİYATLARI

Tesla Almanya'da ürettiği Model Y'yi gümrük vergisi ödemeden Türkiye'de satışa sunarken diğer modeller yüksek vergiler nedeni ile Türkiye'de satışa sunulmuyordu.

ABD'ye uygulanan nispeten daha düşük gümrük vergileri nedeni ile markanın başta Cybertruck olmak üzere Türkiye'de farklı modelleri satışa sunması mümkün olabilir.