Hava yastığı bir ölüm daha getirdi! Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler için 'acil' kodlu uyarı: Tıkla, aracını kontrol et!

Citroen C3 ve DS3'lerin başı büyük dertte. Japon yedek parça devi Takata'nın sorunlu hava yastıkları bir ölüme daha neden olurken; şikayetlerin ardından Fransa hükümeti tüm dünyada gündem yaratan bir karara imza attı.

TÜM C3 VE DS3 ARAÇLARI TRAFİKTEN ÇEKİLECEK

Citroen, Avrupa'da Takata hava yastığı bulunan tehlikeli ekipmanlarla donatılmış tüm C3 ve DS3 araçlarının derhal hareketsiz hale getirilmesi çağrısında bulundu.

2003-2019 yılına kadar üretilen ve Avrupa bölgesinde bulunan 441 bin Citroen C3 ve DS3 otomobilleri bu durumdan nasıl etkileneceğini henüz bilinmiyor. Fransa'da 82 bin adet bu araçlardan bulunuyor.

HAVA YASTIĞI BİR KADINI DAHA ÖLDÜRDÜ

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Fransa'da Reims otoyolunda 11 Haziran'da meydana gelen kazada 37 yaşındaki bir kadının ölümüne Takata hava yastıkları neden oldu. Savcı François Schneider'e göre, 2014 model Citroen C3'ün hava yastığının patlaması, ölümüne yol açan çok ciddi yaralanmalara neden oldu. Radio France'ın soruşturma birimine göre, vefat eden kişinin bir kamyondan kaçınmaya çalışırken çift yönlü anayolda bariyerlere çarptı. Bunun üzerine hava yastığı tetiklendi ve patladı.

HAVA YASTIĞI İÇİN MEKTUP GÖNDERİLMİŞTİ AMA ADRES YANLIŞ ÇIKTI

Acil servis ekipleri, Takata hava yastıklarının karıştığı kazalarda tipik olarak görülen yüz yaralanmasının boyutunu görünce hemen şaşırdı. Radio France'a göre ölen kişi, Citroen C3'ünün 2014 yılından kalma hava yastığını değiştirmek için bir geri çağırma mektubu almamıştı. Stellantis, 20 Mayıs'ta mağdura taahhütlü bir mektup gönderdiğini belirtti. Ancak araç kayıt dosyasındaki adres yanlıştı ve mektup göndericiye iade edilmişti.

18 ÖLÜM YAŞANDI

Reims savcılığı, Takata davasını ulusal düzeyde ele alan Paris savcılığı lehine yargı yetkisini bırakmadan önce kasıtsız adam öldürme soruşturması başlattı. Ulaştırma Bakanlığı, denizaşırı bölgelerde 16 ölüm ve 24 yaralı dahil olmak üzere Fransa genelinde toplam 18 ölüm ve 25 yaralı kaydetti.

ARAÇLAR HAREKETSİZ HALE GETİRİLECEK

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, hava yastıklarını değiştirmek için tüm Citroen C3 ve DS3 araçların hareketsiz hale getirilmesini emretti. Şimdiye kadar, bazı sürücülerden hava yastıklarını değiştirmeleri istendi, ancak araçlarını kullanmayı bırakmamaları istenmemişti.

YERİNDE ONARIM YAPILACAK

Citroën, günün sonunda Genel Müdürü Xavier Chardon aracılığıyla tepki gösterdi ve Avrupa çapında bir durdurma çağrısında bulundu. Bu, üretim yılı ne olursa olsun tüm C3 ve DS3 model araçların derhal hareketsiz hale getirilmesini ve ardından onarım yapılmasını içeriyor.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPACAK?

Türkiye'de de popüler olan C3'lere yönelik geri çağırmanın yapılması ve hava yastıklarının acilen değiştirilmesi bekleniyor.

ARACINIZI KONTROL EDİN

Geri çağırma kapsamında olan araçları tespit etmek için araç sahipleri https://www.citroen.com.tr/satis-sonrasi-hizmetler/geri-cagirma-kampanyasi.html linkinden giriş yaparak geri çağırmaya dahil olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Geri çağırmaya dahilse derhal hava yastıklarının değiştirilmesi için yetkili servislere başvurulması gerekiyor.

TAKATA İFLAS ETMİŞTİ

Takata, 2017 yılında iflas başvurusunda bulundu. O dönemde, 2019 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 125 milyon aracı geri çağırmıştı veya geri çağırması bekleniyordu.