FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Hava yastığı bir ölüm daha getirdi! Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler için 'acil' kodlu uyarı: Tıkla, aracını kontrol et!

Hava yastığı ile ilgili sorunlar yaşayan Citroen'in C3 ve DS3 modelleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki bir kadının ölümüne Takata hava yastıkları neden oldu. Fransa, hava yastıklarını değiştirmek için tüm Citroen C3 ve DS3 araçların hareketsiz hale getirilmesini emretti. "Türkiye'deki araçlar ne olacak?" diye merak edilirken, C3'lere yönelik geri çağırmanın yapılması ve hava yastıklarının acilen değiştirilmesi bekleniyor. İşte aracınızı kontrol etmenin yolu...

Hava yastığı bir ölüm daha getirdi! Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler için 'acil' kodlu uyarı: Tıkla, aracını kontrol et!
Devrim Karadağ

Citroen C3 ve DS3'lerin başı büyük dertte. Japon yedek parça devi Takata'nın sorunlu hava yastıkları bir ölüme daha neden olurken; şikayetlerin ardından Fransa hükümeti tüm dünyada gündem yaratan bir karara imza attı.

TÜM C3 VE DS3 ARAÇLARI TRAFİKTEN ÇEKİLECEK

Citroen, Avrupa'da Takata hava yastığı bulunan tehlikeli ekipmanlarla donatılmış tüm C3 ve DS3 araçlarının derhal hareketsiz hale getirilmesi çağrısında bulundu.

2003-2019 yılına kadar üretilen ve Avrupa bölgesinde bulunan 441 bin Citroen C3 ve DS3 otomobilleri bu durumdan nasıl etkileneceğini henüz bilinmiyor. Fransa'da 82 bin adet bu araçlardan bulunuyor.

fsdfsdf

HAVA YASTIĞI BİR KADINI DAHA ÖLDÜRDÜ

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Fransa'da Reims otoyolunda 11 Haziran'da meydana gelen kazada 37 yaşındaki bir kadının ölümüne Takata hava yastıkları neden oldu. Savcı François Schneider'e göre, 2014 model Citroen C3'ün hava yastığının patlaması, ölümüne yol açan çok ciddi yaralanmalara neden oldu. Radio France'ın soruşturma birimine göre, vefat eden kişinin bir kamyondan kaçınmaya çalışırken çift yönlü anayolda bariyerlere çarptı. Bunun üzerine hava yastığı tetiklendi ve patladı.

thumbs_b_c_c683bedfa6b11d761203c8af98b619f8

HAVA YASTIĞI İÇİN MEKTUP GÖNDERİLMİŞTİ AMA ADRES YANLIŞ ÇIKTI

Acil servis ekipleri, Takata hava yastıklarının karıştığı kazalarda tipik olarak görülen yüz yaralanmasının boyutunu görünce hemen şaşırdı. Radio France'a göre ölen kişi, Citroen C3'ünün 2014 yılından kalma hava yastığını değiştirmek için bir geri çağırma mektubu almamıştı. Stellantis, 20 Mayıs'ta mağdura taahhütlü bir mektup gönderdiğini belirtti. Ancak araç kayıt dosyasındaki adres yanlıştı ve mektup göndericiye iade edilmişti.

18 ÖLÜM YAŞANDI

Reims savcılığı, Takata davasını ulusal düzeyde ele alan Paris savcılığı lehine yargı yetkisini bırakmadan önce kasıtsız adam öldürme soruşturması başlattı. Ulaştırma Bakanlığı, denizaşırı bölgelerde 16 ölüm ve 24 yaralı dahil olmak üzere Fransa genelinde toplam 18 ölüm ve 25 yaralı kaydetti.

thumbs_b_c_820a297a1c02f6fd2dbafb7f884c8149

ARAÇLAR HAREKETSİZ HALE GETİRİLECEK

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, hava yastıklarını değiştirmek için tüm Citroen C3 ve DS3 araçların hareketsiz hale getirilmesini emretti. Şimdiye kadar, bazı sürücülerden hava yastıklarını değiştirmeleri istendi, ancak araçlarını kullanmayı bırakmamaları istenmemişti.

YERİNDE ONARIM YAPILACAK

Citroën, günün sonunda Genel Müdürü Xavier Chardon aracılığıyla tepki gösterdi ve Avrupa çapında bir durdurma çağrısında bulundu. Bu, üretim yılı ne olursa olsun tüm C3 ve DS3 model araçların derhal hareketsiz hale getirilmesini ve ardından onarım yapılmasını içeriyor.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPACAK?

Türkiye'de de popüler olan C3'lere yönelik geri çağırmanın yapılması ve hava yastıklarının acilen değiştirilmesi bekleniyor.

ARACINIZI KONTROL EDİN

Geri çağırma kapsamında olan araçları tespit etmek için araç sahipleri https://www.citroen.com.tr/satis-sonrasi-hizmetler/geri-cagirma-kampanyasi.html linkinden giriş yaparak geri çağırmaya dahil olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Geri çağırmaya dahilse derhal hava yastıklarının değiştirilmesi için yetkili servislere başvurulması gerekiyor.

TAKATA İFLAS ETMİŞTİ

Takata, 2017 yılında iflas başvurusunda bulundu. O dönemde, 2019 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 125 milyon aracı geri çağırmıştı veya geri çağırması bekleniyordu.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'
SPK'dan yeni kararlar!SPK'dan yeni kararlar!

Anahtar Kelimeler:
Fransa Otomobil Citroen hava yastığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

F.Bahçe'den Osimhen bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı, herkes şaşkına döndü

F.Bahçe'den Osimhen bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı, herkes şaşkına döndü

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler ne olacak?

Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler ne olacak?

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

ATM'den para yatırıp çekerken az bilinen kritik detay!

ATM'den para yatırıp çekerken az bilinen kritik detay!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.