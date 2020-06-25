Pandemi sürecinde haziran ayında normalleşmeyi desteklemek amacıyla bankaların, hem konut hem de otomobilde kredi faiz oranlarını düşürmesi piyasayı hareketlendirdi.
Koronavirüs tehlikesi yüzünden Ramazan Bayramı’nı evde geçiren vatandaşlar, memleketlerine gitmek ve Kurban Bayramı’nı da sevdikleriyle birlikte geçirmek için sıfır otomobil fiyatları ve ikinci el otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. Taşıt kredilerindeki cazip indirimler sıfır araba almak isteyen vatandaşların daha çok araştırma yapmasına sebep oldu. İşte 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!
Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, Haziran ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar heyecanla sıfır otomobil almak için beklemeye başladı. Peki Haziran ayı sıfır araba fiyatları ya da Haziran ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak?
Sosyal hayatı tekrar canlandırmak için bankaların konut ve ev kredilerine verdiği destek ekonomiyi oldukça canlandırdı. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Halkbank’da sıfır araçlara verile faiz oranı %69’a kadar düştü. Bankaların aynı şekilde faiz indirdiği ikinci el arabalar ise %82 faiz oranından kredi çekilerek alınabilecek.
Otomobil kredi faizlerinin düşmesi ile birlikte birçok kişi bunu fırsat olarak değerlendirerek Haziran ayı ikinci el araba fiyatlarını artırdı. Peki ÖTV indirimi 2020’de gelecek mi? Son dakika sıfır araba fiyatları ne olacak? Haziran ayı ikinci el araba fiyatları son dakika bilgileri nasıl?
ÖTV indirimi hakkında araştırmalar yapan vatandaşlar sene sonunda bir ÖTV indirimi gelirse, ikinci el araçların da fiyatının düşeceğini düşünüyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili konuştu.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade eerken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz.
FİAT - Doblo, Fiorino, Pratico, EGEA
HYUNDAİ - i10, i20
HONDA - Civic
TOYOTA - Tüm CHR modelleri, Corolla 1.6, Corolla HYBRİD
FİAT, FORD, HONDA, HYUNDAİ TOYOTA
TİCARİ ARAÇLAR
BMC, FİAT, FORD, GAZ, GÜLERYÜZ, ISUZU, KARSAN, OTOKAR, MERCEDES
Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların 2. El otomobil ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşların merakını giderdi.
Vatandaşların merak etiği 2020 ÖTV indirimi konusuna Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’ndan yanıt gelmişti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" dedi. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Eğer ÖTV indirimi gelirse sıfır araçlar ÖTV indiriminden yararlanacak mı?
Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." demişti.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 200 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 136.000 TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Kampanyalı fiyatı 187.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 145.000 TL
DACIA DUSTER 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2
Haziran ayı liste fiyatı 142.100 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP
Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Haziran ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 103.900 TL
FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP
Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL
FIAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT
Kampanyalı fiyatı 174.900 TL
FIAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL
Ford Fiesta Titanium 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Benzin
Kampanyalı fiyatı 171.000 TL
Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Kampanyalı Fiyatı 167.200 TL
Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Kampanyalı fiyat 164.300 TL
Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin
Fiyatı 162.200 TL
HYUNDAI 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
Haziran liste fiyatı 148.800 TL
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli)
Haziran liste fiyatı 160.600 TL
Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik
2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL
KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS
Kampanyalı iyatı 127.900 TL
Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS
Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL
Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel
Haziran ayı fiyatı 139.000 TL
Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Haziran ayı fiyatı 182.900 TL
MINI 3 KAPI Otomatik Benzin Cooper / 1499 / 136BG
Fiyatı 199.296 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 137.500 TL
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT
Fiyatı 197.500 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Kampanyalı fiyatı 138.400 TL
Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 135.800 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP
Haziran ayı kampanyalı fiyatı 148.800 TL
Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition
Haziran ayı kampanyalı fiyatı 180.200 TL
208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp
Haziran kampanyalı fiyatı 151.500 TL
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp
Haziran ayı fiyatı 147.900 TL
Yeni 2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 187.000 TL
308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
Kampanyalı fiyatı 193.400 TL
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg
Haziran fiyatı 118.500 TL
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg
Haziran fiyatı 112.400 TL
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg
Haziran fiyatı 115.400 TL
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
Haziran fiyatı 112.250 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Haziran fiyatı 166.500 TL
Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
Fiyatı 196.900 TL
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S
Haziran fiyatı 155.000 TL
LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style
Haziran Fiyatı 158.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence
Fiyatı 186.000 TL
Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli
Haziran fiyatı 141.900 TL
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP
Fiyatı 193.900 TL
Yeni Corolla 1.6 Vision
Haziran ayı fiyatı 152.500 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 190.100 TL
Yaris 1.0 Life
Haziran Fiyatı 117.800 TL
Yeni toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame
Kampanyalı fiyatı 192.250 TL
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Haziran fiyatı 143.400 TL
Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus
Haziran fiyatı 190.500 TL
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