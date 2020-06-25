FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İşte 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

İşte 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.06.2020 16:15 | Son Güncelleme

Hangi bankalar hangi otomobil bankasıyla anlaşma yaptı ve bankaların otomobillere göre verdiği faiz oranları nasıl sorularına cevap arayan vatandaşlar en çok da ikinci el otomobillerin el yakmasından şikayetçi. Peki 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları ve Haziran ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

İşte 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

Pandemi sürecinde haziran ayında normalleşmeyi desteklemek amacıyla bankaların, hem konut hem de otomobilde kredi faiz oranlarını düşürmesi piyasayı hareketlendirdi.
Koronavirüs tehlikesi yüzünden Ramazan Bayramı’nı evde geçiren vatandaşlar, memleketlerine gitmek ve Kurban Bayramı’nı da sevdikleriyle birlikte geçirmek için sıfır otomobil fiyatları ve ikinci el otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. Taşıt kredilerindeki cazip indirimler sıfır araba almak isteyen vatandaşların daha çok araştırma yapmasına sebep oldu. İşte 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

HAZİRAN AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ!

Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, Haziran ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar heyecanla sıfır otomobil almak için beklemeye başladı. Peki Haziran ayı sıfır araba fiyatları ya da Haziran ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak?

Sosyal hayatı tekrar canlandırmak için bankaların konut ve ev kredilerine verdiği destek ekonomiyi oldukça canlandırdı. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Halkbank’da sıfır araçlara verile faiz oranı %69’a kadar düştü. Bankaların aynı şekilde faiz indirdiği ikinci el arabalar ise %82 faiz oranından kredi çekilerek alınabilecek.

TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NASIL OLACAK, ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Otomobil kredi faizlerinin düşmesi ile birlikte birçok kişi bunu fırsat olarak değerlendirerek Haziran ayı ikinci el araba fiyatlarını artırdı. Peki ÖTV indirimi 2020’de gelecek mi? Son dakika sıfır araba fiyatları ne olacak? Haziran ayı ikinci el araba fiyatları son dakika bilgileri nasıl?

ÖTV indirimi hakkında araştırmalar yapan vatandaşlar sene sonunda bir ÖTV indirimi gelirse, ikinci el araçların da fiyatının düşeceğini düşünüyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili konuştu.

OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: "ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade eerken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz.

VAKIFBANK ANLAŞMALI BİNEK OTOMOBİL MARKALARI VE MODELLERİ

FİAT - Doblo, Fiorino, Pratico, EGEA
HYUNDAİ - i10, i20
HONDA - Civic
TOYOTA - Tüm CHR modelleri, Corolla 1.6, Corolla HYBRİD

HALKBANK ANLAŞMALI 0 KM BİNEK OTOMOBİLLER

FİAT, FORD, HONDA, HYUNDAİ TOYOTA
TİCARİ ARAÇLAR
BMC, FİAT, FORD, GAZ, GÜLERYÜZ, ISUZU, KARSAN, OTOKAR, MERCEDES

2020 ÖTV İNİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların 2. El otomobil ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşların merakını giderdi.

Vatandaşların merak etiği 2020 ÖTV indirimi konusuna Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’ndan yanıt gelmişti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" dedi. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Eğer ÖTV indirimi gelirse sıfır araçlar ÖTV indiriminden yararlanacak mı?

OYDER BAŞKANI: 2020 YILI İÇERİSİNDE ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ!

Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." demişti.

2020 HAZİRAN AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 200 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

CITROEN 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 136.000 TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Kampanyalı fiyatı 187.500 TL

DACİA 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 145.000 TL

DACIA DUSTER 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2
Haziran ayı liste fiyatı 142.100 TL

FIAT 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP
Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Haziran ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 103.900 TL

FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP
Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL

FIAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT
Kampanyalı fiyatı 174.900 TL

FIAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL

FORD 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Ford Fiesta Titanium 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Benzin
Kampanyalı fiyatı 171.000 TL

Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Kampanyalı Fiyatı 167.200 TL

Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Kampanyalı fiyat 164.300 TL

HONDA 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin
Fiyatı 162.200 TL

HYUNDAI 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL

İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL

Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
Haziran liste fiyatı 148.800 TL

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli)
Haziran liste fiyatı 160.600 TL

KIA 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik
2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL

KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS
Kampanyalı iyatı 127.900 TL

Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS
Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL

Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel
Haziran ayı fiyatı 139.000 TL

Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Haziran ayı fiyatı 182.900 TL

MINI COOPER 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

MINI 3 KAPI Otomatik Benzin Cooper / 1499 / 136BG
Fiyatı 199.296 TL

MITSUBISHI 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 137.500 TL

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT
Fiyatı 197.500 TL

NISSAN 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Kampanyalı fiyatı 138.400 TL

OPEL 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 135.800 TL

Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP
Haziran ayı kampanyalı fiyatı 148.800 TL

Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition
Haziran ayı kampanyalı fiyatı 180.200 TL

PEUGEOT 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp
Haziran kampanyalı fiyatı 151.500 TL

301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp
Haziran ayı fiyatı 147.900 TL

Yeni 2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 187.000 TL

308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
Kampanyalı fiyatı 193.400 TL

RENAULT 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg
Haziran fiyatı 118.500 TL

Clio Joy 0.9 TCe 90 bg
Haziran fiyatı 112.400 TL

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg
Haziran fiyatı 115.400 TL

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
Haziran fiyatı 112.250 TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Haziran fiyatı 166.500 TL

Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
Fiyatı 196.900 TL

SEAT 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S
Haziran fiyatı 155.000 TL

LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style
Haziran Fiyatı 158.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence
Fiyatı 186.000 TL

SUZUKI 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli
Haziran fiyatı 141.900 TL

Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP
Fiyatı 193.900 TL

TOYOTO 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Yeni Corolla 1.6 Vision
Haziran ayı fiyatı 152.500 TL

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 190.100 TL

Yaris 1.0 Life
Haziran Fiyatı 117.800 TL

Yeni toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame
Kampanyalı fiyatı 192.250 TL

VOLKSWAGEN 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Haziran fiyatı 143.400 TL

Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus
Haziran fiyatı 190.500 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar ÖTV indiriminden faydalanacak mı? ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar ÖTV indiriminden faydalanacak mı?
Dolar bugün ne kadar oldu?Dolar bugün ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge

65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bu gece indirim geliyor

Bu gece indirim geliyor

Son gün 30 Haziran

Son gün 30 Haziran

Otomobil devi 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Otomobil devi 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kasko ve trafik sigortası uyarısı

Kasko ve trafik sigortası uyarısı

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyat yarı yarıya düşüyor...

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyat yarı yarıya düşüyor...

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sıfır araba var sanki. Ötv indirimi beklemiyoruz deme nedeni şuan ki satış kesilmesin diye. Ötv indirimi olacak dese kimse 2.ele bu paraları vermez
işine gelmiyodur ötv indirimi arabları topladınz piyasadan 3 ay önce simdi otv indirimi olursa elinizde patlıcak kesin otw indirimi olur
arac fiyatlarindaki dalagalnma bitmeden arac alinmasi mantikli gelmiyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kampanyalı fiyatlar açıklandı! İşte en ucuz sıfır arabalar ve fiyatları...

İşte en ucuz sıfır arabalar ve fiyatları...

Renault 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Otomobil devi 15 bin çalışanını işten çıkaracak

2020 ÖTV indirimi sıfır araçlarda olacak mı? ÖTV indirimi gelecek mi?

ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar ÖTV indiriminden faydalanacak mı?

İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir

İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir

12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi! 'Artık paha biçilemez'

12 bin liraya aldı, 90 bin liraya yeniledi!

İkinci el araç alacaklar dikkat! Emsal niteliğinde karar

İkinci el araç alacaklar dikkat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.