Hem otomobil sahiplerini hem ticari araçları yakından ilgilendiriyor! %122 zam geldi...

Tarife otomobillere ayrı kamyonet ve otobüslere ayrı olarak işleniyor. 2023 yılında değerleme oranlarında artışa gidildi. 507 TL'ye muayene yapılan otomobil, minibüs ve kamyonet muayenelerinin fiyatı yüzde 122 artarak 1.130 TL'ye yükseldi.

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin yeni muayene ücretleri ise 1.528 TL oldu. Bu ücret geçen yıl 685 TL olarak uygulanıyordu.

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletin tarifesi ise 575 TL’ye çıktı.

MUAYENESİZ TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI DA ARTTI!

Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL’den 951 TL’ye yükseldi.

