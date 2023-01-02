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Hem otomobil sahiplerini hem ticari araçları yakından ilgilendiriyor! %122 zam geldi...

02.01.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'den 2023'e geçerken peş peşe gelen zamlar otomobil sahiplerinin canını sıkmaya devam ediyor. Hususi araçlarda iki yılda bir ticari araçlarda yılda bir kere yapılan muayenelerin fiyatı da arttı. Yeni yılın ilk gününe kadar 507 TL olan ücretler 2023 ile birlikte 1.130 TL oldu.

Hem otomobil sahiplerini hem ticari araçları yakından ilgilendiriyor! %122 zam geldi...

Tarife otomobillere ayrı kamyonet ve otobüslere ayrı olarak işleniyor. 2023 yılında değerleme oranlarında artışa gidildi. 507 TL'ye muayene yapılan otomobil, minibüs ve kamyonet muayenelerinin fiyatı yüzde 122 artarak 1.130 TL'ye yükseldi.

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin yeni muayene ücretleri ise 1.528 TL oldu. Bu ücret geçen yıl 685 TL olarak uygulanıyordu.

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletin tarifesi ise 575 TL’ye çıktı.

MUAYENESİZ TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI DA ARTTI!

Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL’den 951 TL’ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil muayene

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