FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Her satılan 5 otomobilden 1’i… Türkiye’de iki katına çıktı: ‘5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak’

Her satılan 5 otomobilden 1’i… Türkiye’de iki katına çıktı: ‘5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak’

26.04.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde elektrikli araç satışları 2022'de rekor artışla 10 milyonu aşarken, kullanımdaki toplam elektrikli araç sayısı 26 milyon oldu. Türkiye'de ise geçen yıl toplam elektrikli araç satışları 2021'e göre yaklaşık iki katına çıkarak 7 bin 540 oldu. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, “Bu araçlar, 2030'a kadar günde en az 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak" dedi.

Her satılan 5 otomobilden 1’i… Türkiye’de iki katına çıktı: ‘5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak’

Elektrikli araç satış sayısının bu yıl dünya genelinde 2022'ye göre yüzde 35 artarak 14 milyona ulaşması ve satılan her 5 araçtan birinin elektrikli olması bekleniyor.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporuna göre, dünyada geçen yıl elektrikli araç satışları 2021'e göre rekor kırarak yüzde 55 arttı ve 10 milyonu aştı. Elektrikli araçların toplam araç satışları içindeki payı yüzde 14'e yükseldi. Bu oran 2020 ve 2021'de sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 9 seviyesinde bulunuyordu.

1

Küresel elektrikli araç satışları 2017'deki bir milyon seviyesinden 2022'de 10 milyona ulaştı. Geçen yıl elektrikli araçlara yapılan harcama 2021'e göre yüzde 50 artışla 425 milyar dolara çıktı. Bu harcamanın sadece yüzde 10'unu hükümet destekleri oluştururken, yüzde 90'ını tüketiciler gerçekleştirdi. Pazardaki elektrikli araç model sayısı ise geçen yıl 2018'e göre iki katına çıkarak 500'e ulaştı.

ÇİN PAZARI ÖNE ÇIKIYOR

Elektrikli araç satışlarında 2022'de kaydedilen artış, kullanımdaki elektrikli araç sayısını 26 milyona taşıdı. Çin, Avrupa ve ABD elektrikli araç satışlarının en yüksek olduğu pazarlar olarak öne çıkarken, geçen yılki küresel elektrikli araç satışlarının yüzde 60'ı Çin'de yapıldı. Geçen yılki satışların ardından kullanımdaki tüm elektrikli araçların 13,8 milyonu Çin'de bulunuyor. Avrupa ve ABD, bu kapsamda en büyük ikinci ve üçüncü pazarlar durumunda.

iStock-1354072260

ALMANYA İLK SIRADA

Avrupa'da elektrikli araç satış sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 2,7 milyon oldu. Avrupa'da elektrikli araçların toplam araç satışlarındaki payı 2021'deki yüzde 18'den 2022'de yüzde 21'e çıktı.

Avrupa ülkeleri arasında Almanya 830 bin ile geçen yıl en fazla elektrikli araç satışının görüldüğü ülke oldu. Birleşik Krallık'ta 370 bin, Fransa'da 330 bin ve İspanya'da 80 bin elektrikli araç satıldı. İtalya'da ise 2021'de 140 bin elektrikli araç satılmasına rağmen bu rakam geçen yıl 115 bine geriledi. Avusturya, Danimarka ve Finlandiya da satışların azaldığı ülkeler arasında yer aldı.

ABD'de elektrikli araç satışları geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 55 büyümeyle bir milyona yaklaştı. Bu artışla ABD'deki toplam elektrikli araç sayısı 3 milyonu bulurken, 2022'deki elektrikli araç satışlarının toplam araç satışları içindeki payı yüzde 8 oldu.
Elektrikli araç satış ve üretiminin büyük kısmı birkaç ülkede yoğunlaşmasına rağmen Asya bölgesinde Hindistan, Endonezya ve Tayland geçen yıl elektrikli araç satışlarında en fazla artışın görüldüğü ülkeler oldu.

iStock-1357830952

TÜRKİYE'DE SATIŞLAR YAKLAŞIK İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye'de geçen yıl toplam elektrikli araç satışları 2021'e göre yaklaşık iki katına çıkarak 7 bin 540 oldu. Bu rakam 2021'de 3 bin 920 olmuştu. Elektrikli araçların toplam araç pazarındaki payı ise geçen yıl yüzde 1 oldu. Geçen yılki satışların ardından Türkiye'de kullanımdaki toplam elektrikli araç sayısı 16 bini aştı.

BU YIL SATILAN HER 5 ARAÇTAN BİRİ ELEKTRİKLİ OLACAK

Dünyada bu yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 2,3 milyon elektrikli araç satıldı. Bu sayının yıl sonu itibarıyla 14 milyona ulaşması bekleniyor. Bu rakam, 2022'ye oranla elektrikli araç satışlarında yüzde 35 büyüme anlamına geliyor. Bu yıl dünyada satılan tüm araçların yüzde 18'ini, bir başka deyişle yaklaşık her 5 araçtan birini, elektrikli araçların oluşturacağı öngörülüyor.
Elektrikli araç satışlarında ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele planları ve teşvik programları etkili olurken, bu planlara bağlı olarak Çin, Avrupa Birliği ve ABD elektrikli araçların toplam araç satışlarındaki payının 2030 itibarıyla yüzde 60'a ulaşacağı hesaplanıyor.

iStock-1473102763

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE TARİHİ DÖNÜŞÜM

IEA Başkanı Fatih Birol, elektrikli araç pazarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, dünyada hızla büyüyen "yeni enerji ekonomisinin" itici güçlerinden birinin elektrikli araçlar olduğunu belirterek, "Elektrikli araçlar küresel araç üretim endüstrisinde tarihi bir dönüşüme öncülük ediyor." ifadesini kullandı.
Bu gelişmelerin küresel petrol talebinde de önemli etkilerinin görüldüğüne dikkati çeken Birol, şunları kaydetti:

"İçten yanmalı motorlar, yüzyılı aşkın süredir rakipsiz hale geldi ancak elektrikli araçlar mevcut durumu değiştiriyor. Elektrikli araçlar, 2030'a kadar günde en az 5 milyon varil petrol ihtiyacını da ortadan kaldıracak. Arabalar bu değişimin sadece ilk dalgası, elektrikli otobüsler ve kamyonlar da çok yakında onları takip edecek."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi
Altın yatırımcıları dikkat! Yeni rekor için kritik uyarı: 1500 TL! İşte 25 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...Altın yatırımcıları dikkat! Yeni rekor için kritik uyarı: 1500 TL! İşte 25 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...
Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladıGözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı
Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil

En Çok Okunan Haberler

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi

2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi

Darphane altın sertifikası da arayı açtı!

Darphane altın sertifikası da arayı açtı!

Kur Korumalı Mevduat’ta son gözüktü! AK Partili isim açıkladı

Kur Korumalı Mevduat’ta son gözüktü! AK Partili isim açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.