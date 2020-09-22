Heyecanla beklenen Pil Günü nedir? Battery Day ne demek? İşte Tesla Pil Günü detayları!

Pil Günü organizasyonu gündeme geldiği için vatandaşlar ve teknoloji meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk tarafından gerçekleştirilecek olan Battery Day etkinliğinde çok önemli yeniliklerin tanıtılması bekleniyor. Daha önce ertelenen ve uzun süredir Elon Musk’un çeşitli ipuçları verdiği organizasyon, tüm dünyada heyecan yaratmayı başardı. Elon Musk’un verdiği ipuçları nedeniyle yapılacak tanıtıma dair de beklentiler artmaya başladı. Peki, Battery Day ne demek? İşte tüm merak edilen detaylar...

PİL GÜNÜ NEDİR?

Pil Günü yani Battery Day Elon Musk tarafından şirketi Tesla’daki pil ile alakalı gelişmelerin tanıtılacağı organizasyon olarak geçiyor. Ancak organizasyona dair beklentiler çok yüksek seviyede olduğu için vatandaşlar arasında Battery Day nedir şeklinde sorular soruluyor. Pil Günü sunumunda Elon Musk, çok şaşırtıcı gelişmelerin olacağını sinyallerini verdi. Bu nedenle Tesla’nın giderek kalabalıklaşan elektrikli otomobil pazarında liderliği bir süre daha koruyacak bazı inovasyonlar tanıtması bekleniyor.