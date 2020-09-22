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Heyecanla beklenen Pil Günü nedir? Battery Day ne demek? İşte Tesla Pil Günü detayları!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Daha önce pandemi nedeniyle ertelenen elektrikli otomobil üretici Tesla’nın CEO’su Elon Musk tarafından gerçekleştirilecek olan Pil Günü yani Battery Day ile ilgili olarak beklentiler yükseliyor. Etkinliğin gerçekleşmesine kısa bir süre kala konuyla ilgili detaylar ve Battery Day nedir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Pil Günü nedir? Battery Day ne demek? İşte tüm merak edilenler…

Heyecanla beklenen Pil Günü nedir? Battery Day ne demek? İşte Tesla Pil Günü detayları!

Pil Günü organizasyonu gündeme geldiği için vatandaşlar ve teknoloji meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk tarafından gerçekleştirilecek olan Battery Day etkinliğinde çok önemli yeniliklerin tanıtılması bekleniyor. Daha önce ertelenen ve uzun süredir Elon Musk’un çeşitli ipuçları verdiği organizasyon, tüm dünyada heyecan yaratmayı başardı. Elon Musk’un verdiği ipuçları nedeniyle yapılacak tanıtıma dair de beklentiler artmaya başladı. Peki, Battery Day ne demek? İşte tüm merak edilen detaylar...

PİL GÜNÜ NEDİR?

Pil Günü yani Battery Day Elon Musk tarafından şirketi Tesla’daki pil ile alakalı gelişmelerin tanıtılacağı organizasyon olarak geçiyor. Ancak organizasyona dair beklentiler çok yüksek seviyede olduğu için vatandaşlar arasında Battery Day nedir şeklinde sorular soruluyor. Pil Günü sunumunda Elon Musk, çok şaşırtıcı gelişmelerin olacağını sinyallerini verdi. Bu nedenle Tesla’nın giderek kalabalıklaşan elektrikli otomobil pazarında liderliği bir süre daha koruyacak bazı inovasyonlar tanıtması bekleniyor.

Tesla Pil Günü organizasyonu ile çok sayıda kişinin beklentilerini üst seviyeye çıkarmayı başardı. Tesla’nın teknoloji yol haritasının açıklanacağı bu Battery Day organizasyonu yatırımcılar arasında da oldukça merak ediliyor. Elektrikli otomobilin en pahalı parçası olduğu için pildeki çok ufak bir değişiklik bile devasa etkiye neden olabiliyor.

BATTERY DAY TESLA ORGANİZASYONU DETAYLARI

Elon Musk tarafından akılları baştan alacak şeklinde nitelendirdiği tanıtımla ilgili olarak çeşitli fikirler ortaya atılıyor. Pil kimyası ve Tesla’nın 2019 yılından beri yaşadığı gelişmelere dair teknik bir sunum olacağı beklentiler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra uçan otomobil sözü, Tesla otomobillerde menzil artışı, bütçe dostu otomobil haberi, daha hızlı şarj ya da 1 milyon mil garantili pil de fikir olarak ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. 22 Eylül’de gerçekleşecek olan Battery Day için özel bir canlı web yayını hazırlığı yapılıyor. Etkinlik Tesla Fremont fabrikasında yapılacak. Türkiye saati ile 20.30’dan itibaren gerçekleşecek.

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