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Honda'dan Türkiye'ye dev yatırım! Şehirden fabrika açılışına kadar her şey belli oldu, yüzlerce kişi çalışacak

Honda Türkiye'den İzmir'e yeni bir yatırım geliyor. Motosiklet pazarını desteklemek için Honda, Aliağa'da yılda 100 bin adet üretim kapasitesine sahip yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirecek. Honda Türkiye, 2024 yılında yıllık 162 bin adet motosiklet satışıyla rekor kırdı.

Honda'dan Türkiye'ye dev yatırım! Şehirden fabrika açılışına kadar her şey belli oldu, yüzlerce kişi çalışacak
Ezgi Sivritepe

Türkiye'de motosiklet pazarı pandemi dönemiyle beraber büyümeye başladı. Bireysel ve kurumsal ulaşım için motosiklet kullanımı arttı. Bu gelişmeler sonucunda Honda Türkiye, 2024 yılında yıllık 162 bin adet motosiklet satışıyla rekor kırdı.

Honda dan Türkiye ye dev yatırım! Şehirden fabrika açılışına kadar her şey belli oldu, yüzlerce kişi çalışacak 1

300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Türkiye'de motosiklet pazarını desteklemek için Honda Türkiye'den bir adım geldi. Buna göre Honda Türkiye, İzmir Aliağa'da yılda 100 bin adet üretim kapasitesine sahip yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirecek. 760 milyon TL'lik yatırım tutarıyla hayata geçirilecek fabrika, 100 bin metrekare alanda kurulacak ve yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Honda dan Türkiye ye dev yatırım! Şehirden fabrika açılışına kadar her şey belli oldu, yüzlerce kişi çalışacak 2

Tesisin 2026 yılının ortalarında üretime başlaması bekleniyor. Motosiklet üretimine yıllık 100 bin adet kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Honda İzmir yatırım
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