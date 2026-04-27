Honda satışlarını o ülkede durduruyor: Türkiye’de sonlandırmıştı!

Honda, Güney Kore’deki tüm otomobil satışlarını sonlandırma kararı aldı. Dev otomobil markası Türkiye’deki Honda Civic satışlarını durdurmuştu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Dev otomobil markası Honda, web sitesi üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Merkezi Güney Kore'nin Seul şehrinde bulunan Honda'nın motosiklet ve otomobil satış iştiraki Honda Kore'nin otomobil satış faaliyetlerinin 2026 yılının sonunda sona ereceğini belirtti.

SATIŞI DURDURACAK!

Küresel ve Güney Kore otomobil pazarlarını çevreleyen ortamdaki değişiklikler ışığında ve orta ve uzun vadeli rekabet gücünü güçlendirmek için kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifinden kapsamlı bir değerlendirme sonrasında Honda, Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEK

Satışın durdurulmasından sonra bile Honda, Güney Kore pazarındaki Honda araç müşterilerine araç servisi ve bakımı, yedek parça temini ve garanti desteği de dahil olmak üzere satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecek.

MERKEZDE MOTOSİKLET VAR

Honda Kore, motosiklet işini faaliyetlerinin merkezinde konumlandırmaya devam ederken, Güney Kore'deki müşterilerine cazip ürünler sunmaya ve hizmet ve deneyimleri daha da geliştirerek işini daha da güçlendirecek.

SATIŞLARI DURDURMUŞTU

Honda'nın Türkiye'de de satışları zayıf seyrediyor. Amiral gemisi olan Honda Civic'in Türkiye satışlarını durduran Honda, motosiklet üzerine yatırım yapmaya karar vermişti.

Okuyucu Yorumları 2 yorum
yeni nesil otomobil işi farklı bir hal almaya devam ediyor taşlar yerine oturuncaya kadar bakalım nadıl bir yeni düzen oluşacak
Çocuk oyuncağı gibi iş aç kapa tekrar aç
Ankara'da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: 'Elinizdekine sahip çıkın'

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

