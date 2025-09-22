Honda, Toyota, Nissan... Otomobil ithalatına ek vergi kararı sonrası fiyatlar değişecek! İşte zamlanacak o modeller

ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergileri kaldırılırken, Çin'de ve Japonya'da üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranları artırıldı. Yapılan düzenlemenin ardından hangi otomobil modellerinde fiyat artışlarının olacağı da araştırılmaya başlandı.

O MARKALARA ZAM GELEBİLİR

Yeni düzenleme kapsamında otomobil ithalatına getirilen ek vergi uygulamalarının, Japonya menşeli araçları doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle hibrit ve elektrikli modellerde vergi oranlarının artmasıyla fiyatların yükselme ihtimali gündemde. Türkiye’de yoğun ilgi gören Honda, Toyota, Subaru ve Nissan gibi modellerin liste fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

YÜZDE 25-30 ARASI EK YÜKÜMLÜLÜK UYGULANACAK

Kararla birlikte, Japonya ve Çin'den gelen konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ile elektrikli otomobillerde uygulanan gümrük vergisi oranları değiştirildi. Buna göre; Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarında yüzde 25 ve yüzde 30 arasında ek yükümlülük uygulanacak.

İşte fiyat artışı beklenen Japonya menşeli otomobil modelleri;



Nissan X-Trail (e-POWER/e-4ORCE)

Subaru Forester e-BOXER

Subaru Crosstrek (XV)

Suzuki Jimny (LCV/2 koltuk)

Toyota RAV4 (Hybrid)

Honda Jazz e:HEV

Honda HR-V e:HEV

500 BİN LİRAYA VARAN AVANTAJ

Tesla Model S'nin vergisiz fiyatı 1 milyon 254 bin 901 TL. Araç, önceki uygulamada yüzde 70 (%10 + % 60) oranında gümrük vergisine tabiydi. Gümrük vergisi, ÖTV ve KDV dahil toplam ithal fiyat 3 milyon 199 bin 997 TL’ye ulaşıyordu. Yeni düzenlemeyle ABD’den ithal edilen elektrikli araçların vergisi yüzde 40’a (%10 + %30) düşürüldü. Bu güncelleme sonrası Tesla Model S’in gümrük vergisi, ÖTV ve KDV dahil fiyatı 2 milyon 635 bin 292 TL’ye geriledi. Böylece fiyat avantajı 564 bin 705 TL oldu. Tesla Model Y Almanya’da üretildiği için ve Türkiye’nin AB ülkeleriyle gümrük birliği anlaşması olduğu için bu vergi kapsamında bulunmuyor.

