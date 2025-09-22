FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Honda, Toyota, Nissan... Otomobil ithalatına ek vergi kararı sonrası fiyatlar değişecek! İşte zamlanacak o modeller

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre otomobil ithalatına ek vergi düzenlemesi getirildi. Kararın yayımlanmasının ardından otomobil piyasası da hareketlenmeye başladı. ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergileri kaldırılırken, Çin'de ve Japonya'da üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranları artacak. Peki hangi otomobil modellerinde fiyat artışları bekleniyor? İşte detaylar...

Honda, Toyota, Nissan... Otomobil ithalatına ek vergi kararı sonrası fiyatlar değişecek! İşte zamlanacak o modeller
Ezgi Sivritepe

ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergileri kaldırılırken, Çin'de ve Japonya'da üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranları artırıldı. Yapılan düzenlemenin ardından hangi otomobil modellerinde fiyat artışlarının olacağı da araştırılmaya başlandı.

Honda, Toyota, Nissan... Otomobil ithalatına ek vergi kararı sonrası fiyatlar değişecek! İşte zamlanacak o modeller 1

O MARKALARA ZAM GELEBİLİR

Yeni düzenleme kapsamında otomobil ithalatına getirilen ek vergi uygulamalarının, Japonya menşeli araçları doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle hibrit ve elektrikli modellerde vergi oranlarının artmasıyla fiyatların yükselme ihtimali gündemde. Türkiye’de yoğun ilgi gören Honda, Toyota, Subaru ve Nissan gibi modellerin liste fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

Honda, Toyota, Nissan... Otomobil ithalatına ek vergi kararı sonrası fiyatlar değişecek! İşte zamlanacak o modeller 2

YÜZDE 25-30 ARASI EK YÜKÜMLÜLÜK UYGULANACAK

Kararla birlikte, Japonya ve Çin'den gelen konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ile elektrikli otomobillerde uygulanan gümrük vergisi oranları değiştirildi. Buna göre; Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarında yüzde 25 ve yüzde 30 arasında ek yükümlülük uygulanacak.

Honda, Toyota, Nissan... Otomobil ithalatına ek vergi kararı sonrası fiyatlar değişecek! İşte zamlanacak o modeller 3

İşte fiyat artışı beklenen Japonya menşeli otomobil modelleri;

  • Nissan X-Trail (e-POWER/e-4ORCE)
  • Subaru Forester e-BOXER
  • Subaru Crosstrek (XV)
  • Suzuki Jimny (LCV/2 koltuk)
  • Toyota RAV4 (Hybrid)
  • Honda Jazz e:HEV
  • Honda HR-V e:HEV

500 BİN LİRAYA VARAN AVANTAJ

Tesla Model S'nin vergisiz fiyatı 1 milyon 254 bin 901 TL. Araç, önceki uygulamada yüzde 70 (%10 + % 60) oranında gümrük vergisine tabiydi. Gümrük vergisi, ÖTV ve KDV dahil toplam ithal fiyat 3 milyon 199 bin 997 TL’ye ulaşıyordu. Yeni düzenlemeyle ABD’den ithal edilen elektrikli araçların vergisi yüzde 40’a (%10 + %30) düşürüldü. Bu güncelleme sonrası Tesla Model S’in gümrük vergisi, ÖTV ve KDV dahil fiyatı 2 milyon 635 bin 292 TL’ye geriledi. Böylece fiyat avantajı 564 bin 705 TL oldu. Tesla Model Y Almanya’da üretildiği için ve Türkiye’nin AB ülkeleriyle gümrük birliği anlaşması olduğu için bu vergi kapsamında bulunmuyor.

Kaynak: NTV - Sözcü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
260 bin TL'lik fatura isyan ettirdi: Sanayide 60 bin TL!260 bin TL'lik fatura isyan ettirdi: Sanayide 60 bin TL!
İş insanına silahlı saldırı! Lüks aracının içinde şoförü vurduİş insanına silahlı saldırı! Lüks aracının içinde şoförü vurdu

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Otomobil Sıfır araba İthalat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.