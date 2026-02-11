FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat: O tebliğ yürürlükten kaldırıldı

Hurda Araç Teşviki ile eski arabasını yenilemek isteyenler düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini merak ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, haczi kalkmış ve yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Böylece yedieminde bulunan araçlara ilişkin yeni düzenlemenin yapılması bekleniyor. ÖTV'siz araç alımına ilişkin Meclis komisyonunda görüşülen kanun teklifi de heyecan yarattı.

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat: O tebliğ yürürlükten kaldırıldı
Rümeysa Ezgi Sivritepe

ÖTV’siz araç düzenlemesi ile eski arabasını değiştirmek isteyenler hükümetten gelecek karara odaklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bir duyuru ise Hurda Araç Teşviki’nin çıkacağına dair heyecan oluşturdu.

Buna göre, haczi kalkmış ancak yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallar hakkındaki İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat: O tebliğ yürürlükten kaldırıldı 1

YEDİEMİNLER DOLUP TAŞMIŞTI!

Söz konusu tebliğ, haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirliyordu. Yedieminlerde 700 bin aracın uzun yıllardan beri beklediği biliniyor. Bu araçların ne olacağı ise merak edilmeye başlandı.

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat: O tebliğ yürürlükten kaldırıldı 2

Ekonomik değerini kaybeden, tekrar trafiğe çıkması için yüz binlerce lira harcanması gereken araçların tasfiyesi yapılmaya başlanmıştı. Bazı uzmanlar, yedieminde bekleyen araçların trafiğe kazandırılacağını bile ifade etmişti. Böyle bir durumda fiyatların düşeceğini kaydetmiş olmalarına rağmen otomobil fiyatlarında yükseliş meydana gelmişti.

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat: O tebliğ yürürlükten kaldırıldı 3

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR!

NTV’nin haberine göre, ÖTV’siz araç alımı için Meclis'e sunulan hurda araç kanun teklifinin komisyonda görüşülüyor olması ve hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kaldırılması heyecan yarattı.

Haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin bildirim, tasfiye ve satış sürecine ilişkin tebliğin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da ucuz ilçeye akın ettiler! Pahalı semtlerde nüfus azalıyorİstanbul’da ucuz ilçeye akın ettiler! Pahalı semtlerde nüfus azalıyor
Şişecam (SISE) dördüncü çeyrek bilanço tarihi belli olduŞişecam (SISE) dördüncü çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ÖTV Yediemin Otoparkı Hurda araç teşviki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.