Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat: O tebliğ yürürlükten kaldırıldı

ÖTV’siz araç düzenlemesi ile eski arabasını değiştirmek isteyenler hükümetten gelecek karara odaklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bir duyuru ise Hurda Araç Teşviki’nin çıkacağına dair heyecan oluşturdu.

Buna göre, haczi kalkmış ancak yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallar hakkındaki İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

YEDİEMİNLER DOLUP TAŞMIŞTI!

Söz konusu tebliğ, haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirliyordu. Yedieminlerde 700 bin aracın uzun yıllardan beri beklediği biliniyor. Bu araçların ne olacağı ise merak edilmeye başlandı.

Ekonomik değerini kaybeden, tekrar trafiğe çıkması için yüz binlerce lira harcanması gereken araçların tasfiyesi yapılmaya başlanmıştı. Bazı uzmanlar, yedieminde bekleyen araçların trafiğe kazandırılacağını bile ifade etmişti. Böyle bir durumda fiyatların düşeceğini kaydetmiş olmalarına rağmen otomobil fiyatlarında yükseliş meydana gelmişti.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR!

NTV’nin haberine göre, ÖTV’siz araç alımı için Meclis'e sunulan hurda araç kanun teklifinin komisyonda görüşülüyor olması ve hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kaldırılması heyecan yarattı.

Haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin bildirim, tasfiye ve satış sürecine ilişkin tebliğin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.