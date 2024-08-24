Hurda araçlar için teşvik istedi! TESK başkanı geçmişi hatırlattı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araçların ortalama 14,5 yaşında olduğuna vurgu yaparak, araçların yaşlarına yönelik bir teşvik programı yeniden uygulanması gerektiğine dikkati çekti.

ORTALAMA YAŞ 15'E DAYANDI

Palandöken, hurda araç teşvik yasasının yeniden gündeme alınarak ticari araçlar için yeniden çıkarılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere ülkemizde 28 milyon 750 bine yakın araç var. Bunların ortalama yaşı, TÜİK verilerine göre, 14,5’in üzerinde. Bu araçlar artık ekonomik ömürlerini doldurmuş durumda. Araçlarını yenilemek isteyen pek çok vatandaşımız var fakat yeni enflasyonla mücadeledeki yeniden değerlendirme oranlarında bunlar da vergiye tabi olacak. Halbuki bizim bu araçların hepsi ekonomik ömürlerini doldurmuş. Mal sahiplerinin ellerinde ekonomik olarak kazancı olmayan, çevreye ve doğaya zararlı hale gelmiş, yakıt israfı da çok büyük olan eski teknoloji olan araçlar. Kısacası araçların hepsi hurdaya çıkmış vaziyette. Hızlı bir şekilde sorunun çözümü için araçların yaşlarına yönelik bir teşvik programı yeniden uygulanmalı.”

OKULLAR AÇILMADAN ÖNCE...

Hurda araçların egzoz emisyon değerlerinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyleyen Palandöken, “Bildiğiniz üzere, çok az kilometre yapmış okul servis araçları var. Bu araçlarda da tabi yaş sınırı olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yaş üzerindeki araçların hizmet yapamayacağını belirtiyor. Konuyla alakalı mahkeme kararları da var. Bazı okul servis araçlarının kilometresi düşük olduğu için bu durum araç sahiplerini mağdur ediyor. Öte yandan çevrenin kirlenmesine, yakıt harcamalarına, hurda ithalatına bir handikap oluşturuyor. Bunun da netice itibarıyla halledilmesi lazım. Artık okullar açılıyor, birçok servis yapan insan zor durumda. Geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasanın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu hurda araç teşvik yasası tekrar gündeme gelmeli” diye konuştu.

'VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLMELİ'

Hurda araçlarını yenileyecek olanların mevcut borçlarını ödemekte kolaylık sağlanması gerektiğini de vurgulayan Palandöken,

“Enflasyonist ortamda hurda araçların ekonomiye kazandırılması hem ekonomiyi canlandıracak hem de büyük bir girdi sağlayacak. Bu teşvik, aracını yenilemek isteyen, hurda ithalatı yapan esnaf ve birçok meslek dalına da yarar sağlayacak. Devletimiz de bundan bir kayıp yaşamadan yüksek miktarda gelir elde edecek. Kazan kazan modeli ile hem devletimiz hem de esnafımıza fayda olacak. Öte yandan araçların yenilenmesi karayollarındaki güvenliği de sağlayacak. Kısacası bu araçlar yasadan yararlanmak suretiyle hurda araçların yerini almalı. Bununla ilgili çalışmaların neticelenmesinde geç kalınsa da zaman kaybedilmeden bir an önce hurda teşvik yasası çıkmalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır