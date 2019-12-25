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Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.12.2019 13:37 | Son Güncelleme

Eski teknoloji ile üretilmiş, çevre kirliliği başta olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlayan ve yakıt tasarrufu konusunda dezavantajlı hale dönüşen hurda araçların toplanması konusunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yıl sonunda sona eriyor.

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor

Eski teknoloji ile üretilmiş, çevre kirliliği başta olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlayan ve yakıt tasarrufu konusunda dezavantajlı hale dönüşen hurda araçların toplanması konusunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yıl sonunda sona eriyor.

Başkent’teki hurda araçları 27 Temmuz 2017 tarihinden itibaren toplamaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’nde 7020-7103 sayılı Kanun çerçevesinde bugüne kadar bin 525 hurda aracı bedelsiz olarak topladı. Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla M1 ve N1 kategorisindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hurda araçları teslim eden mükellefler, yeni araç satın aldıklarında ÖTV indiriminden yararlanabiliyor. Düzenleme, 16 yaş ve üstü araçları hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 3-10 bin TL arasında değişen oranlarda ÖTV indirimi sağlıyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler için son tarih ise 31 Aralık 2019.

HURDA ARAÇLAR GERİ DÖNÜŞÜME GİDİYOR

Vatandaşların önce notere müracaat ederek hurdaya çıkaracağı aracın madde hükmünden faydalanabileceğine dair belge alması, motor ve şasi numaralarının beyan ile örtüşmesi zorunluluğu bulunuyor. Araç sahiplerinin noterden belgelerini aldıktan sonra belediyenin Destek Hizmetleri Başkanlığı bankosuna başvurarak dilekçe işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’nde toplanan hurda araçlar, geri dönüşüm için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim ediliyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
hurda araçlar, özel tüketim vergisi,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
naparsanız yapın sıfır araç satışlarını canlandıramazsınız anca ötv indirin kazıkçılar
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