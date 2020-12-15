FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Hurda olan klasik araçları alıp sıfır haline geri getiriyor

Hurda olan klasik araçları alıp sıfır haline geri getiriyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.12.2020 14:03 | Son Güncelleme

Klasik otomobil tutkunu Burak Abidin Aksoy, hurdaya ayrılmış ya da uzun yıllar kullanılmamış klasik otomobilleri, aylar hatta 1 yılı bulan tamir çalışmasının ardından neredeyse fabrikadan ilk çıktığı hale getiriyor.

Hurda olan klasik araçları alıp sıfır haline geri getiriyor

Niğde’de güvenlik sistemleri işi yapan 31 yaşındaki Burak Abidin Aksoy’un 8 yıl önce aldığı klasik otomobili ayağa kaldırmak için verdiği uğraşı zamanla hobisi oldu. Atölyesinde eski araçlara yeniden hayat veren Aksoy, 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi.

Kimi uzun yıllar hiç kullanılmamış birçok parçası kaybolmuş klasik arabaların ihtiyaç duyulan orijinal parçalarını bulan Aksoy, bulamadığı parçaları ise yurt dışından temin ediyor.

AW191002_01

Kaportasından boyasına, elektrik aksamından kapı kilitlerine, döşemelerinden motor parçalarına kadar otomobilleri tamamen yenileyen Aksoy, her bir otomobile aracın durumuna göre 5 ay ile 1 yıl arasında emek veriyor.

AW191002_02

Yaptığı araçların 4'ünü koleksiyonuna ekleyen Aksoy’un hedefi ise garajını klasik araçlar müzesi haline getirebilmek. Burak Abidin Aksoy, "Bundan 8 yıl önce iş yerimden ayrıldım birikmiş paramla da klasik bir araç aldım 1975 model. Aslında alırken tereddüt ederek aldık epey çünkü masraflarının altından kalkıp kalkamayacağımızı bilmiyorduk. Arabayı aldıktan sonra kaporta, elektrik, motor aksanlarını komple restorasyon çalışması yaptık. Aslında hiç tecrübem yoktu. Videolarını izleyerek yurt dışındaki kaynakları araştırarak Türkiye’deki emsallerini araştırarak buna yönelin bir şey yapmaya çalıştım. Toplamda bu zamana kadar 10 araç yaptım bu araçlardan en eskisi 1970 model bir araçtı. Daha sonra farklı modellerde araçlar yaptım. Araçları genelde kendi koleksiyonum için restore etmeye başladım bir süre sonra hobimiz koleksiyonumuz haline geldi. Kendi araçlarımı toplamaya başladım" dedi.

AW191002_05

Araçların tadilat sürelerinin 4 ay ile 1 yıl arasında değiştiğini söyleyen Aksoy, değiştirdiği parçaları da orijinaline sadık kalarak değiştirmeye özen gösteriyor. Aksoy, "Araç bize geldiğinde genelde hurda veya kullanılmayan araçlar oluyor. 20, 25 yıl yatan araçlar var. Tabi bu araçları alıp yapması kolay bir süreç değil biz bunu komple restorasyona soktuğumuzda kaporta işiyle başlıyoruz, soyma ve kumlama, boyasının kazınması oluyor daha sonra çürüklerinin temizlenmesi aşaması oluyor. Astar, boya işlerini yaptıktan sonra elektrik ve motor aksamını elden geçiriyoruz. Bu araçların iç döşemelerini yapıyoruz iç döşemede o dönemin birebir ilk çıktığında neyse ona yönelik, orijinaline sadık kalarak biz bu araçları restore ediyoruz. Ortalama 5 ayla 1 yıl arasında aracın durumuna göre değişiyor. Bu araçları ilk aldığımda normalde iyi gözle bakmıyorlar aslında çürüğü çok fazla ve hurda araçlar olduğu için bu hurdalarla ne yapacaksın git yenisini al diyorlar ama biz eskinin sevdalısıyız. Bitince zaten hurdalarla uğraşma diyen bizi gezdirsene diyor bu insanın hoşuna gidiyor çünkü hiç olmayacak bir şeyden yeniden bir şeyler yapıp inşa ediyorsunuz bu mutluluk veriyor. Eski araçlara da emek verildiğinde sevgiyle yaklaşıldığında güzel sonuçlar elde edebildiğiniz görüyorlar. Hızlı tüketim toplumu olduğumuz için genelde insanlar emek vermekten ziyade arabayı alalım kullanalım değişelim mantığıyla ilerliyorlar. Biz genelde emek verdiğimiz araçlarla dolaşmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

AW191002_06

Aksoy’un hedefi ise ilerleyen dönemde garajını İç Anadolu Bölgesi’nde küçük bir araç müzesi haline getirmek.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı kasımda 1 milyar doları aştıTürkiye'nin binek otomobil ihracatı kasımda 1 milyar doları aştı
SGK prim borcu siliniyor mu?SGK prim borcu siliniyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler
İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler
İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!
İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!
Stoklamaya başladılar! Siparişlere yetişemiyorlar...
Stoklamaya başladılar! Siparişlere yetişemiyorlar...
Evde bakım aylığı bugün hesaplarda!
Evde bakım aylığı bugün hesaplarda!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
5 farklı uzmandan altın yorumu!
5 farklı uzmandan altın yorumu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı kasımda 1 milyar doları aştı
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı kasımda 1 milyar doları aştı
İkinci el araç piyasasında son durum! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İkinci elde satılık araç arttı, alıcı azaldı! İkinci el araç fiyatları düştü mü?
İkinci el araç piyasasında son durum! Fiyatlar düştü mü?
2021 MTV ne kadar? Araç sahipleri dikkat! MTV zam oranı belli oldu! 2021 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri
2021 MTV ücretleri ne kadar?
2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ne kadar? Araç sahipleri dikkat! MTV zam oranı belli oldu! 2021 MTV ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri
2021 MTV ücretleri ne kadar oldu?
En ucuz sıfır araba fiyatları Aralık 2020... Aralık ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları! Kasım ve Aralık sıfır araba fiyatı karşılaştırma!
İşte bu ayın en ucuz sıfır otomobilleri!
İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İkinci elde satılık araç arttı, alıcı azaldı! İkinci el araç fiyatları düştü mü? İkinci el araç piyasasında son durum
İkinci el araç piyasasında son durum! Fiyatlar düştü mü?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.