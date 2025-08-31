FİNANS

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevrenin korunması ve insanların daha konforlu araçlara binebilmeleri için "Hurda Teşvik Yasası"nın yeniden çıkarılmasını istedi. Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi alternatifleri sunulmasının önemine işaret eden Palandöken "Faiz oranları düşük tutulmalı ki vatandaşların yeni araç alımları ekonomiye canlılık kazandırabilsin" dedi.

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, en son 2018'de uygulanan "Hurda Teşvik Kanunu" ile 16 yaş ve üzeri araçların teşvik kapsamına alındığını ve yaklaşık 7,7 milyon aracın teşvikten yararlandırıldığını kaydetti.

Hurda teşvik yasası çıkışı! Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi yi işaret etti 1

"Hurda Teşvik Yasası"nın mutlaka çıkarılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Hem ithal ettiğimiz hurdanın azalması hem de ülkemizde hurdalık vaziyette bekleyen araçların ekonomiye kazandırılması daha karlı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Yapılması gereken, hurda araçlarının toplanması ve ithalatın azaltılmasıyla ilgili somut adımlar atmaktır. İnsanlar daha az yakıt tüketen, daha yeni, güvenli ve konforlu araçlara bindiğinde enflasyonda da belli ölçüde gerileme olacak veya en azından bu, enflasyonu artıran bir unsur olmaktan çıkacaktır."

Hurda teşvik yasası çıkışı! Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi yi işaret etti 2

"CAZİP KREDİ ALTERNATİFLERİ SUNULMALI"

Palandöken, söz konusu yasanın hem ekonomiye hem de çevreye büyük katkı sunacağını vurguladı.

Hurda teşvik yasası çıkışı! Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi yi işaret etti 3

Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi alternatifleri sunulmasının önemine işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Faiz oranları düşük tutulmalı ki vatandaşların yeni araç alımları ekonomiye canlılık kazandırabilsin. Böylelikle piyasaya yeni araçlar ve yeni modeller girecek, yollarımızda daha güvenli, donanımlı ve kazasız bir seyir mümkün olacak. Ayrıca, eski araçların parça maliyetlerinin yüksekliği düşünüldüğünde yeni araçlarla önemli bir tasarruf da sağlanmış olacak." (AA)

Hurda teşvik yasası çıkışı! Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi yi işaret etti 4Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

