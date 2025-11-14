FİNANS

Hyundai Kasım 2025 fiyat listelerinde son durum! i10, i20, TUCSON ve hibrit modeller...

Otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları başladı. Sıfır otomobil almak için araştırmalarına devam edenler ise Kasım ayında otomobil fiyatlarının son durumunu merak ediyor. Otomobil almak için araştırmalarını sürdürenler Hyundai'nin otomobil markasının modellerinin fiyatlarını araştırıyor. İşte Hyundai markasının sıfır otomobil modellerinin son fiyatları...

Hyundai Kasım 2025 fiyat listelerinde son durum! i10, i20, TUCSON ve hibrit modeller...
Ezgi Sivritepe

Sıfır araç almak isteyenler otomobil markalarının kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Yeni araba almak için yıl sonu kampanyalarını bekleyenler ise otomobil markalarının son fiyat kampanyalarını araştırıyor. Peki, 2025 Kasım ayının Hyundai otomobil markasının modellerinin fiyat aralığındaki son durum ne?

Kampanya 01-30.11.2025 tarihleri arasında geçerli olduğunu belirten marka, fiyat listelerini şu şekilde açıkladı:

Hyundai i10 Yerli Üretim otomobil modellerinin fiyatları

  • 1.2 MPI 79PS Jump (Manuel): 1.153.000 TL
  • 1.2 MPI 79PS Jump (AMT): 1.203.000 TL
  • 1.2 MPI 79PS Style (AMT): 1.247.500 TL
  • 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk (AMT): 1.321.000 TL

Hyundai i20 Yerli Üretim otomobil modellerinin fiyatları

  • 1.2 MPI 79 PS Jump (Manuel): 1.262.000 TL
  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump (DCT): 1.443.000 TL
  • 1.0 T-GDI 100 PS Style (DCT): 1.533.000 TL
  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite (DCT): 1.636.000 TL
TUCSON otomobil modellerinin fiyatları:

  • 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT: 2.229.000 TL
  • 1.6 T-GDI 160 PS Prime 4X2 DCT : 2.586.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT : 2.609.000 TL
  • 1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4X2 DCT: 2.666.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT: 2.678.000 TL
  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT: 2.902.000 TL
  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT: 3.223.000 TL
  • 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT: 2.680.000 TL
  • 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB): 2.680.000 TL
  • 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT: 3.034.000 TL
  • 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT: 3.335.000 TL

Hibrit modellerdeki fiyatlar ise şu şekilde:

  • TUCSON Hibrit 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT: 3.400.000 TL
  • SANTA FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT: 4.870.000 TL
  • STARIA Hibrit 1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4X2: 2.474.000 TL
