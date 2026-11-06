FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Hyundai'nin IONIQ 3 modelinde üç ay ertelemeli taşıt kredisi kampanyası

Hyundai Motor Türkiye, İzmit'te üretilen tamamen elektrikli IONIQ 3 modeli için üç ay ertelemeli taşıt kredisi kampanyası başlattı.

Hyundai'nin IONIQ 3 modelinde üç ay ertelemeli taşıt kredisi kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEB Cetelem işbirliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, IONIQ 3 satın almak isteyen tüketicilere farklı finansman seçenekleri sunuluyor.

Kampanyada, tüm vade ve tutarlardaki üç ay ertelemeli taşıt kredilerinde yüzde 3,19'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor. Modele yönelik finansman seçeneğiyle tüketicilerin kredi ödemelerini üç ay erteleyerek, satın alma süreçlerini ödeme planlarına göre şekillendirmesine imkan tanınıyor.

IONIQ 3'ün Select Standart Menzil 107,8 kW versiyonunun azami kampanyalı satış fiyatı, 1 milyon 799 bin lira olarak belirlendi. Kredi tahsis koşullarına bağlı olarak sunulan kampanya, stoklarla sınırlı olacak.

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretilen IONIQ 3, markanın tamamen elektrikli ürün gamında yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2027'de MTV tutarları yükseliyor! Bazı araçlarda 350 bin TL'yi aşacak2027'de MTV tutarları yükseliyor! Bazı araçlarda 350 bin TL'yi aşacak
Almanya'da sanayi üretimi eylülde beklentileri aşarak yüzde 0,7 arttıAlmanya'da sanayi üretimi eylülde beklentileri aşarak yüzde 0,7 arttı

Anahtar Kelimeler:
Hyundai taşıt kredisi kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, gözyaşlarını tutamadı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, gözyaşlarını tutamadı

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.