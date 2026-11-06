Hyundai'nin IONIQ 3 modelinde üç ay ertelemeli taşıt kredisi kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEB Cetelem işbirliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, IONIQ 3 satın almak isteyen tüketicilere farklı finansman seçenekleri sunuluyor.

Kampanyada, tüm vade ve tutarlardaki üç ay ertelemeli taşıt kredilerinde yüzde 3,19'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor. Modele yönelik finansman seçeneğiyle tüketicilerin kredi ödemelerini üç ay erteleyerek, satın alma süreçlerini ödeme planlarına göre şekillendirmesine imkan tanınıyor.

IONIQ 3'ün Select Standart Menzil 107,8 kW versiyonunun azami kampanyalı satış fiyatı, 1 milyon 799 bin lira olarak belirlendi. Kredi tahsis koşullarına bağlı olarak sunulan kampanya, stoklarla sınırlı olacak.

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretilen IONIQ 3, markanın tamamen elektrikli ürün gamında yer alıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır