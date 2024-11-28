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Hyundai otomobili olanlar dikkat! 226 binden fazla araç geri çağırıldı, nedenini de açıkladılar…

28.11.2024 07:56
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Türkiye’de en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Hyundai’den araç piyasasında gündem yaratacak bir adım geldi. Hyundai, ABD'de 226 binden fazla otomobilini geri çağırdı. Araçların neden geri çağrıldığı ise otomobil devinden yapılan açıklamada ortaya çıktı. Peki hangi modeller geri çağırıldı? İşte detaylar…

Hyundai otomobili olanlar dikkat! 226 binden fazla araç geri çağırıldı, nedenini de açıkladılar…

Hyundai tüm dünyada sattığı otomobillerle araç piyasasında önemli bir yere sahip olduğu için attığı her adım da gündem yaratıyor. Hyundai’nin son olarak ABD'de 226 binden fazla aracını geri çağırdığı öğrenildi. Peki hangi modeller nerden geri çağrıldı?

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın bazı 2021-2022 Santa Fe ile Elantra model araçları kapsadığı belirtildi.

Hasarlı bir baskılı devre kartı nedeniyle, geri görüş kamerası görüntüsünün ekranda belirmeyebileceği aktarılan açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

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Açıklamada, söz konusu model otomobillerin ilgili standart gerekliliklerini karşılamadığı vurgulandı.

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 226 bin 118 olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bayilerin geri görüş kamerasını ücretsiz olarak değiştireceği kaydedildi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai Otomobil fabrika hata
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