FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Hyundai ve Kia 200 bine yakın aracını geri çağırıyor! 9 Kasım'a kadar üretilen tüm otomobiller tehlikede! 2024 yılında uyarmıştı...

Hyundai ve Kia 200 bine yakın aracını geri çağırıyor! 9 Kasım'a kadar üretilen tüm otomobiller tehlikede! 2024 yılında uyarmıştı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.11.2024 16:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sektörünün önde gelen markalarından olan Hyundai ve Kia, şarj edilememesi nedeniyle güç kaybı yaşama riski bulunan 200 binden fazla aracını geri çağırdı. Yapılan açıklamada ise, durumun telafisi için ücretsiz onarımın yapılacağı kaydedildi.

Hyundai ve Kia 200 bine yakın aracını geri çağırıyor! 9 Kasım'a kadar üretilen tüm otomobiller tehlikede! 2024 yılında uyarmıştı...

Güney Koreli Hyundai Motor Group'un toplu olarak sahip olduğu Hyundai, Kia ve Genesis tarafından satılan araçların şarj edilmesinde yaşanan problemler nedeniyle otomobillerini geri çağırmaya başladı. Buna Hyundai'nin 2022-2024 Ioniq 5 ve 2023-2025 Ioniq 6, Kia'nın 2022-2024 EV6 ve Genesis'in 2023-2025 GV60, GV70 ve 2023-2024 G80 elektrikli modelleri de eklendi.

145 BİN ARAÇ HYUNDAİ'NİN

Geri çağırma bildirimi Ulusal Karayolu Taşımacılığı Güvenlik İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlandı. Bildiriye göre, yaklaşık 63 bin Kia EV etkilenirken, kalan 145 bin 235 Hyundai ve Genesis araçlarını kapsıyor.

Geri çağırmanın nedeni olarak ise; entegre şarj kontrol ünitesinde (ICCU) (EV'nin pillerini şarj eden ve bazı aksesuar ekipmanlarına güç sağlayan parça) parça arızası yaşanabileceği ve pilin şarj edilememesine neden olabileceği belirtildi.

ELKETRİKLİ ATAÇ

HYUNDAİ "ARIZA EMNİYET" MODUNA GİRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Hyundai'nin yayımladığı bildiriye göre, durumdan etkilenen araçlar, "arıza emniyet" moduna girerek sürüşe devam edecek. Hyundai, pil azaldıkça aracın gücünü kaybedeceğini belirterek, EV'leri "arıza emniyeti" moduna girerse kenara çekmek için 20 ila 40 dakikaları olması gerektiğini belirtti. Tüketiciler, "sesli bir zil" uyarısı alacak. Bu yüzden araç tarafından verilen uyarı mesajlarına ve gösterge paneli ışıklarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

TÜM HAREKET GÜCÜNÜ KAYBEDEBİLİR

Kia'nın geri çağırmasında ise ICCU'nun zamanla hasar görebileceği ve etkilenen aracın aküsünü şarj etmesini engelleyebileceği ve kalan şarjın yavaşça boşaltılabileceği belirtildi. Geri çağırma bildiriminde, bir tüketicinin aracı kullanmaya devam etmesi durumunda aracın en sonunda tüm hareket gücünü kaybedebileceğini belirtti.

iStock-1662932717

9 KASIM'A KADAR ÜRETİLEN ARAÇLARI ETİKETLİYOR

Hyundai ve Kia, 2024 yılının başında, tüketicileri 146 binden fazla elektrikli araçtaki sorun konusunda uyarmıştı. En son geri çağırma ise, söz konusu geri çağırmanın genişletilmesi ve yerinin doldurulması niteliğinde olup, 9 Kasım'a kadar üretilen araçları etkilediği belirtiliyor.

SORUNLU ARAÇLAR ÜCRETSİZ OLACAK!

Şirketler, bayilerin ICCU'yu ve sigortasını inceleyeceklerini, gerekirse ücretsiz onarımlar yapacaklarını ve ünitenin yazılımını güncelleyeceklerini söyledi. Hyundai sahipleri geri çağırma hakkında 17 Ocak 2025'te bilgilendirilecek. Kia müşterileri ise 13 Aralık'ta bilgilendirilecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hyundai Kia elektrikli araç
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı

İstanbul'da korkunç olay: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı

İstanbul'da kar başladı! Bütün şehir lodos ve yağışa teslim

İstanbul'da kar başladı! Bütün şehir lodos ve yağışa teslim

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

Araba almak isteyenlere iyi haber! Markalar peş peşe indirim yapıyor

Araba almak isteyenlere iyi haber! Markalar peş peşe indirim yapıyor

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

Türkiye'nin en çok altın alan illeri belli oldu!

Türkiye'nin en çok altın alan illeri belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.