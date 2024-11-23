Hyundai ve Kia 200 bine yakın aracını geri çağırıyor! 9 Kasım'a kadar üretilen tüm otomobiller tehlikede! 2024 yılında uyarmıştı...

Güney Koreli Hyundai Motor Group'un toplu olarak sahip olduğu Hyundai, Kia ve Genesis tarafından satılan araçların şarj edilmesinde yaşanan problemler nedeniyle otomobillerini geri çağırmaya başladı. Buna Hyundai'nin 2022-2024 Ioniq 5 ve 2023-2025 Ioniq 6, Kia'nın 2022-2024 EV6 ve Genesis'in 2023-2025 GV60, GV70 ve 2023-2024 G80 elektrikli modelleri de eklendi.

145 BİN ARAÇ HYUNDAİ'NİN

Geri çağırma bildirimi Ulusal Karayolu Taşımacılığı Güvenlik İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlandı. Bildiriye göre, yaklaşık 63 bin Kia EV etkilenirken, kalan 145 bin 235 Hyundai ve Genesis araçlarını kapsıyor.

Geri çağırmanın nedeni olarak ise; entegre şarj kontrol ünitesinde (ICCU) (EV'nin pillerini şarj eden ve bazı aksesuar ekipmanlarına güç sağlayan parça) parça arızası yaşanabileceği ve pilin şarj edilememesine neden olabileceği belirtildi.

HYUNDAİ "ARIZA EMNİYET" MODUNA GİRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Hyundai'nin yayımladığı bildiriye göre, durumdan etkilenen araçlar, "arıza emniyet" moduna girerek sürüşe devam edecek. Hyundai, pil azaldıkça aracın gücünü kaybedeceğini belirterek, EV'leri "arıza emniyeti" moduna girerse kenara çekmek için 20 ila 40 dakikaları olması gerektiğini belirtti. Tüketiciler, "sesli bir zil" uyarısı alacak. Bu yüzden araç tarafından verilen uyarı mesajlarına ve gösterge paneli ışıklarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

TÜM HAREKET GÜCÜNÜ KAYBEDEBİLİR

Kia'nın geri çağırmasında ise ICCU'nun zamanla hasar görebileceği ve etkilenen aracın aküsünü şarj etmesini engelleyebileceği ve kalan şarjın yavaşça boşaltılabileceği belirtildi. Geri çağırma bildiriminde, bir tüketicinin aracı kullanmaya devam etmesi durumunda aracın en sonunda tüm hareket gücünü kaybedebileceğini belirtti.

9 KASIM'A KADAR ÜRETİLEN ARAÇLARI ETİKETLİYOR

Hyundai ve Kia, 2024 yılının başında, tüketicileri 146 binden fazla elektrikli araçtaki sorun konusunda uyarmıştı. En son geri çağırma ise, söz konusu geri çağırmanın genişletilmesi ve yerinin doldurulması niteliğinde olup, 9 Kasım'a kadar üretilen araçları etkilediği belirtiliyor.

SORUNLU ARAÇLAR ÜCRETSİZ OLACAK!

Şirketler, bayilerin ICCU'yu ve sigortasını inceleyeceklerini, gerekirse ücretsiz onarımlar yapacaklarını ve ünitenin yazılımını güncelleyeceklerini söyledi. Hyundai sahipleri geri çağırma hakkında 17 Ocak 2025'te bilgilendirilecek. Kia müşterileri ise 13 Aralık'ta bilgilendirilecek.