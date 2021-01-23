İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? Şimdi araba alınır mı? Fiyatlar yükselir mi? 2021 ikinci el araç piyasasında son durum!

Pandemi sürecinde artan talep ve sıfır araç üretiminin durması nedeniyle ikinci el araba fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Sıfır araç üretiminin artması ve pandeminin gidişatıyla ilgili önemli gelişmelerin yaşanmasıyla beraber vatandaşlar tarafından ikinci el araba fiyatları düşüyor mu sorusu sorulmaya başlandı. Piyasaya bir süredir durgunluk hakim. Peki, ikinci el araba piyasasında son durum ne? İkinci el araç fiyatları ne olacak? İHA'nın haberine göre Samsun'da galerici esnafı, son aylarda ikinci el otomobil satışlarının tamamen durduğunu belirtti. İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM Koronavirüs salgınının ilk aylarından sonra bir hayli hareketli hale gelen ikinci el araç piyasası, son iki aydır durma noktasına geldi. Talebin olmaması nedeniyle satışların durmasıyla beraber orta sınıf araçlarda fiyatlar yüzde 20'lere kadar geriledi. Her sene bu dönemlerde düşüşün yaşandığını belirten galericiler ise bu dönemin ikinci el araç satın almak için uygun bir dönem olduğunu vurguladı. İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, iki aydır iş olmadığını ve galericilerin telefonlarının bile çalmadığını ifade etti. Kınık, piyasanın bir süre önceki rüzgar ile beraber iki kat zamlandığını hatırlatarak bunun sonucunda da işlerin değiştiğini aktardı. Piyasanın aşağıya geldiğini ve artık durduğunu belirten Kınık, iki aydır telefonlarının dahi çalmadığını ve özellikle pahalı arabalarda geri gelmenin daha da çoğaldığını söyledi.

Dövizin geri gitmesi ve faizlerin yüksek olmasıyla araba işlerinin da duracağını aktaran Kınık, 1 milyon TL'lik lüks araçlarda 150 bin TL kadar gerileme olduğunu belirtti. İkinci el araç fiyatları düşüyor mu konusunda ise halen daha rakamların aşağıya doğru geliyor gibi göründüğünü söyledi. Orta sınıf otomobillerde ise yüzde 20 oranında bir indirimin yaşandığını ve iki ay öncesinde 100 bin TL olan bir aracın 80-85 bin TL'ye kadar gerilediğini dile getirdi. İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELİR Mİ? Vatandaşlar fiyatların bundan sonra daha fazla düşüp düşmeyeceğini ya da bir yükselmenin olup olmayacağını da merak ediyor. Fiyatların mevcut seviyelerin altına düşmeyeceğine değinen Kınık, düşüşlerin internetteki satış fiyatlarına pek fazla yansımadığını ve yüksek fiyattan alanların fiyatı bir anda aşağıya indiremediğini belirtti. Piyasada hareketliliğin yeniden oluşabilmesi adına piyasasının oturması gerektiğine vurgu yapan Kınık, insanların bu rakamlara alışmasıyla beraber yaza doğru her şeyin düzeleceğini umduklarını söyledi.

Sıfır araç girişinin artmasıyla beraber piyasanın aşağıya inmeye başladığını ifade eden Kınık, pek çok bayide sıfır aracın mevcut olduğunu ve piyasaların yavaş yavaş oturmaya başladığını aktardı. Araba alacakların ise araba tercihini yapıp almalarını söyledi. Bundan sonra fiyatların çok fazla aşağıya inmeyeceğini belirten Kınık, fiyatların ancak bu kadar gerileceğini yönünde değerlendirmelerini aktardı. İkinci el araba piyasasında son durum ne? Şimdi araba alınır mı? 2021 ikinci el araç fiyatları düştü mü, yükselecek mi? ŞİMDİ ARABA ALINIR MI? İkinci el otomobillerde fiyatların yüzde 20 oranında düştüğünü söyleyen galerici Rıfat Bilgili ise 2020 yılının Kasım ayından beri ikinci el piyasasında duraklama olduğunu aktardı. Bunun sonucunda fiyatlarda gerilemenin başladığını dile getirirken geçen yıl bir dönem yüzde 100 yükselen fiyatların şu an yüzde 20 oranında düştüğünü belirtti. İnsanların mevcut fiyatlara alıştığını ve yılbaşından sonra fiyatların düşmeyi bıraktığını ifade eden Bilgili, insanların yeni yılın ilk ayının bitmesini beklediğini ve şu an ikinci el araba almak için fırsat zamanı olduğunu söyledi. Şubat ayından itibaren fiyatların yükselebileceğine dikkat çeken Bilgili, yükselme trendinin sene sonuna kadar sürebileceğini ifade etti.