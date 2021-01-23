FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? Şimdi araba alınır mı? Fiyatlar yükselir mi? 2021 ikinci el araç piyasasında son durum!

İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? Şimdi araba alınır mı? Fiyatlar yükselir mi? 2021 ikinci el araç piyasasında son durum!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 23.01.2021 10:50 | Son Güncelleme

Araba satın almak isteyenler ikinci el araba fiyatları düşüyor mu konusunda araştırmalarına devam ediyor. Özellikle şimdi araba alınır mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Samsun’da galerici esnafı, son aylarda ikinci el otomobil satışlarının tamamen durduğunu, artık telefonlarının bile çalmadığını söyledi. Peki, ikinci el araba fiyatları düştü mü? Fiyatlar yükselecek mi? İşte 2021 ikinci el araç piyasasında son durum

İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? Şimdi araba alınır mı? Fiyatlar yükselir mi? 2021 ikinci el araç piyasasında son durum!

Pandemi sürecinde artan talep ve sıfır araç üretiminin durması nedeniyle ikinci el araba fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Sıfır araç üretiminin artması ve pandeminin gidişatıyla ilgili önemli gelişmelerin yaşanmasıyla beraber vatandaşlar tarafından ikinci el araba fiyatları düşüyor mu sorusu sorulmaya başlandı. Piyasaya bir süredir durgunluk hakim. Peki, ikinci el araba piyasasında son durum ne? İkinci el araç fiyatları ne olacak? İHA'nın haberine göre Samsun'da galerici esnafı, son aylarda ikinci el otomobil satışlarının tamamen durduğunu belirtti.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

Koronavirüs salgınının ilk aylarından sonra bir hayli hareketli hale gelen ikinci el araç piyasası, son iki aydır durma noktasına geldi. Talebin olmaması nedeniyle satışların durmasıyla beraber orta sınıf araçlarda fiyatlar yüzde 20'lere kadar geriledi. Her sene bu dönemlerde düşüşün yaşandığını belirten galericiler ise bu dönemin ikinci el araç satın almak için uygun bir dönem olduğunu vurguladı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, iki aydır iş olmadığını ve galericilerin telefonlarının bile çalmadığını ifade etti. Kınık, piyasanın bir süre önceki rüzgar ile beraber iki kat zamlandığını hatırlatarak bunun sonucunda da işlerin değiştiğini aktardı. Piyasanın aşağıya geldiğini ve artık durduğunu belirten Kınık, iki aydır telefonlarının dahi çalmadığını ve özellikle pahalı arabalarda geri gelmenin daha da çoğaldığını söyledi.

Dövizin geri gitmesi ve faizlerin yüksek olmasıyla araba işlerinin da duracağını aktaran Kınık, 1 milyon TL'lik lüks araçlarda 150 bin TL kadar gerileme olduğunu belirtti. İkinci el araç fiyatları düşüyor mu konusunda ise halen daha rakamların aşağıya doğru geliyor gibi göründüğünü söyledi. Orta sınıf otomobillerde ise yüzde 20 oranında bir indirimin yaşandığını ve iki ay öncesinde 100 bin TL olan bir aracın 80-85 bin TL'ye kadar gerilediğini dile getirdi.

ikinci el araba fiyatları

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Vatandaşlar fiyatların bundan sonra daha fazla düşüp düşmeyeceğini ya da bir yükselmenin olup olmayacağını da merak ediyor. Fiyatların mevcut seviyelerin altına düşmeyeceğine değinen Kınık, düşüşlerin internetteki satış fiyatlarına pek fazla yansımadığını ve yüksek fiyattan alanların fiyatı bir anda aşağıya indiremediğini belirtti. Piyasada hareketliliğin yeniden oluşabilmesi adına piyasasının oturması gerektiğine vurgu yapan Kınık, insanların bu rakamlara alışmasıyla beraber yaza doğru her şeyin düzeleceğini umduklarını söyledi.

Sıfır araç girişinin artmasıyla beraber piyasanın aşağıya inmeye başladığını ifade eden Kınık, pek çok bayide sıfır aracın mevcut olduğunu ve piyasaların yavaş yavaş oturmaya başladığını aktardı. Araba alacakların ise araba tercihini yapıp almalarını söyledi. Bundan sonra fiyatların çok fazla aşağıya inmeyeceğini belirten Kınık, fiyatların ancak bu kadar gerileceğini yönünde değerlendirmelerini aktardı.

İkinci el araba piyasasında son durum ne? Şimdi araba alınır mı? 2021 ikinci el araç fiyatları düştü mü, yükselecek mi?İkinci el araba piyasasında son durum ne? Şimdi araba alınır mı? 2021 ikinci el araç fiyatları düştü mü, yükselecek mi?

ŞİMDİ ARABA ALINIR MI?

İkinci el otomobillerde fiyatların yüzde 20 oranında düştüğünü söyleyen galerici Rıfat Bilgili ise 2020 yılının Kasım ayından beri ikinci el piyasasında duraklama olduğunu aktardı. Bunun sonucunda fiyatlarda gerilemenin başladığını dile getirirken geçen yıl bir dönem yüzde 100 yükselen fiyatların şu an yüzde 20 oranında düştüğünü belirtti.

İnsanların mevcut fiyatlara alıştığını ve yılbaşından sonra fiyatların düşmeyi bıraktığını ifade eden Bilgili, insanların yeni yılın ilk ayının bitmesini beklediğini ve şu an ikinci el araba almak için fırsat zamanı olduğunu söyledi. Şubat ayından itibaren fiyatların yükselebileceğine dikkat çeken Bilgili, yükselme trendinin sene sonuna kadar sürebileceğini ifade etti.

1 milyon TL ve üstü lüks araçlarda piyasanın canlanmayacağı ve bunlarda alım gücünün düşük olduğu yönünde değerlendirmelerini aktaran Bilgili, 50 bin TL ile 500 bin TL arasındaki araçlarda ise fiyatların yükselebileceğini söyledi. İnternet satışlarını takip ettiklerini söyleyen Bilgili, arayan olmamasına rağmen favoriye alınan araç sayısının her gün arttığını ve alabilme düşüncesi ile arayışın olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Buna bağlı olarak ise orta sınıfta fiyatların daha da düşmeyeceği ve artabileceği yönünde değerlendirmelerini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Ödemeler devam ediyor! 2021 MTV ücretleri ne kadar?Ödemeler devam ediyor! 2021 MTV ücretleri ne kadar?
Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Bedelsiz sermaye artırımı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!
İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!
Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı
Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Yargıtay'dan emsal miras kararı
Yargıtay'dan emsal miras kararı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Ödemeler bugün itibariyle başladı
Ödemeler bugün itibariyle başladı
Evi ve iş yeri olan herkesi ilgilendiren haber!
Evi ve iş yeri olan herkesi ilgilendiren haber!
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2021 MTV ne kadar? 2021 MTV ödemeleri ne zaman bitiyor? Ocak ayı MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ücretleri, hesaplama ve ödeme ekranı
Ödemeler devam ediyor! 2021 MTV ücretleri ne kadar?
Otomotiv üreticisi Stellantis, yatırımcının yüzünü güldürdü
En büyük dördüncü üreticisi yatırımcının yüzünü güldürdü
İkinci el araba piyasasında son durum ne? Şimdi araba alınır mı? 2021 ikinci el araç fiyatları düştü mü, yükselecek mi?
İkinci el fiyatları düştü mü?
2021 MTV ne kadar, son ödeme tarihi ne zaman? 2021 MTV ödemeleri ne zaman bitiyor? Ocak ayı MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ücretleri, hesaplama ve ödeme
Ödemeler devam ediyor! 2021 MTV ücretleri ne kadar?
ÖTV araç indirimi 2021 son durum... 2021'de ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el ve sıfır arabalara ÖTV indirimi çalışması mı var?
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV araç indirimi 2021 son durum... 2021'de ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el ve sıfır arabalara ÖTV indirimi çalışması mı var?
ÖTV indirimi gelecek mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.