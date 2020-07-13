İkinci el araba piyasasından beklenen liste! İşte en çok satan ikinci el otomobiller!

Online ikinci el otomobil pazarında yılın ilk yarısında en çok satan ikinci el otomobiller açıklandı. 2020 yılının ilk 6 ayı için online ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 2019 yılının aynı döneminden %12 artış gösterdi. 939.467 adet ikinci el araba satıldığı kaydedildi. 2019 yılında ise senenin ilk altı ayında 838.379 adet ikinci el oto satışı olmuştu.
2020 yılının ilk yarısında en çok satılan ikinci el araç markaları arasında ilk sırada Volkswagen bulunuyor. Volkswagen'i çok yüksek olmayan bir fark ile Renault takip ediyor. En hızlı satılan markalar ise 29 gün ile Peugeot ile Fiat oldu. En yavaş satılan marka ise 39 günlük satış hızı ile Mercedes-Benz oldu. En çok tercih edilen ilk 10 markanın en fazla satan modelinde zirve de değişmedi. İlk sırada VW Passat bulunurken Passat'ı Renault Clio, Ford Focus, Renault Megane, Opel Astra, Renault Fluence, Toyota Corolla, Renaults Symbol ve VW Golf takip etti.
Yılın ilk yarısında en çok tutulan araba markaları arasında ikinci el satış verilerine dayanarak VW ilk sırada gösterilirken ticari araçlarda da dikkat çekici sonuçlar bulunuyor. Hafif ticari araçlar kategorisine bakıldığında en çok satan araç 21.450 adet ile Fiat Doblo oldu. Fiat Doblo’yu 16.522 adet ile Fiat Fiorino, 14.758 adet ile Ford Transit / Tourneo Courier ve 11.189 adet ile VW Caddy takip etti. Listenin devamında ise sırasıyla 9.995 adet ile VW Transporter, 9.753 adet ile Ford Transit, 9.129 adet ile Renault Kangoo, 8.063 adet ile Peugeot Partner ve 5.214 adet ile Citroen Berlingo bulunuyor.
En çok satılan ikinci el arabalar ile ilgili raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticaretinin yapıldığı kurum ve kuruluşların online ortamda verdikleri ilanların verilerine dayanıyor. Ancak verilerin içerisinde bireysel araç ilanları ile ilgili veriler yer almıyor. İkinci el pazarında bir aracın ilanı; bir kurum ya da kuruluş tarafından internet ortamından tamamen kaldırıldığı zaman “satış” şeklinde sınıflandırılıyor.
En çok satılan arabalar 2. el pazarı verileri geldikten sonra vatandaşların en fazla merak ettiği sorulardan bir tanesi ÖTV indirimi olacak mı sorusu oldu. ÖTV indirimi olacak mı 2020 yılı için belirsizliğini koruyan sorular arasında bulunsa da uzmanlar böyle bir indirimin beklenmediğini belirtiyor. ÖTV indirimi 2020 yılı için çıkan haberlerin ise tamamen iddia olarak ortaya atıldığı ve gerçeği yansıtmadığı iletiliyor.
İkinci el araç fiyatları son dönemde bir hayli yükseldiği için ikinci el araç satın alacaklar fiyatları normale döneceği dönemi beklemeye başladı. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu bir süredir artan ikinci el araba fiyatları ile ilgili olarak taşların 2-3 ay sonra yerine oturmasının beklendiğini dile getirdi. Sıfır otomobil stoklarının olmamasının 2. el arabalar ve fiyatlarına da etki ettiği düşünülüyor.
Araç bulunurluğunun yükselmesi ile beraber araba fiyatları 2. el pazarında normale dönecek diye bekleniyor. Yine de genç ve dinamik ülke ekonomisi nedeniyle araba fiyatları konusunda kesin bir düşüş olacağı beklentisi de söylenemiyor. İkinci el araçların fiyatlarındaki yükselişin araç satın almayı düşünen vatandaşların çok daha temkinli davranmasına neden olduğu kaydediliyor.
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