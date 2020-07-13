İkinci el araba piyasasından beklenen liste! İşte en çok satan ikinci el otomobiller!

Online ikinci el otomobil pazarında yılın ilk yarısında en çok satan ikinci el otomobiller açıklandı. 2020 yılının ilk 6 ayı için online ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 2019 yılının aynı döneminden %12 artış gösterdi. 939.467 adet ikinci el araba satıldığı kaydedildi. 2019 yılında ise senenin ilk altı ayında 838.379 adet ikinci el oto satışı olmuştu.

En çok satan ikinci el araçlar

2020 yılının ilk yarısında en çok satılan ikinci el araç markaları arasında ilk sırada Volkswagen bulunuyor. Volkswagen'i çok yüksek olmayan bir fark ile Renault takip ediyor. En hızlı satılan markalar ise 29 gün ile Peugeot ile Fiat oldu. En yavaş satılan marka ise 39 günlük satış hızı ile Mercedes-Benz oldu. En çok tercih edilen ilk 10 markanın en fazla satan modelinde zirve de değişmedi. İlk sırada VW Passat bulunurken Passat'ı Renault Clio, Ford Focus, Renault Megane, Opel Astra, Renault Fluence, Toyota Corolla, Renaults Symbol ve VW Golf takip etti.

Volkswagen - 138.823 adet

Renault - 125.648 adet

Ford - 95.459 adet

Fiat - 89.667 adet

Opel - 56.415 adet

BMW - 48.628 adet

Mercedes-Benz - 47.542 adet

Hyundai - 46.862 adet

Peugeot - 44.122 adet

Toyota - 33.178 adet

Ticaride en çok satılan ikinci el araçlar

Yılın ilk yarısında en çok tutulan araba markaları arasında ikinci el satış verilerine dayanarak VW ilk sırada gösterilirken ticari araçlarda da dikkat çekici sonuçlar bulunuyor. Hafif ticari araçlar kategorisine bakıldığında en çok satan araç 21.450 adet ile Fiat Doblo oldu. Fiat Doblo’yu 16.522 adet ile Fiat Fiorino, 14.758 adet ile Ford Transit / Tourneo Courier ve 11.189 adet ile VW Caddy takip etti. Listenin devamında ise sırasıyla 9.995 adet ile VW Transporter, 9.753 adet ile Ford Transit, 9.129 adet ile Renault Kangoo, 8.063 adet ile Peugeot Partner ve 5.214 adet ile Citroen Berlingo bulunuyor.