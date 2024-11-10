İkinci el arabada onların fiyatı yükselmiyor... Alıcılar o modellere yöneldi!

Van'ın Erciş karayolu üzerinde bulunan ikinci el otomobil pazarı haftanın en yoğun gününü atlattı. Açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden vatandaşlar alıcı bulamamaktan, alıcılar ise uygun araçların hasarlı olduğunu, yeni modellerin ise fiyatının yüksek olmasından yakındı.

ESKİ MODEL ARABALAR DAHA UCUZ

Araç satıcısı Bülent Özdemir, Van’da birçok kişinin galericilik mesleğine girdiğini belirtti. Yeni model araç fiyatlarının yükseldiğini, düşük model araç fiyatlarının ise sabit kaldığını ifade eden Özdemir, “Van’da galerici mesleğini yapanların işi de zorlaştı. Onlar da araç satamıyor, çünkü herkes de bu işe yönelmiş. Bu saatten sonra araç fiyatlarının düşeceğini de sanmıyorum. Düşük model araçlarda sıkıntı yaşanıyor. Tamirci masrafları da artınca ister istemez bu araçları alan kişiler temkinlidir” dedi.

OTOMOBİL PAZARINDA RAKAMLAR UÇUK

Yüksel Yücel isimli bir diğer araç satıcısı ise ihtiyaçtan aracını pazara getirenlerin satış yaptığını ama böyle bir ihtiyacı olmayanların satış yapamadığını belirterek, “İhtiyacı olmayan bu kişiler, 500 bin liralık değerindeki aracını 700 bin liraya satışa sunuyor. Herkes kendisine göre serbest piyasa oluşturmuş. Bu yüzden internet sitelerinden araç almak fiyat açısından daha mantıklıdır. Bugün pazarda 5 araçtan fazlası satılmadı. Böyle giderse de satılmaz” diye konuştu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır