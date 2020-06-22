İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Tuzağa düşmemek için...

İkinci el araç satın alırken pek çok şeye dikkat etmek gerekir. Çünkü karşımıza sorunlar çıkabilir, aracı değerinin çok üstünde bir fiyata satın alabilir veya araçtan memnun kalmayabilirsiniz. Yani zarar etme ihtimaliniz söz konusu. Büyük umutlarla alacağınız yeni aracınızın sizi hayal kırıklığına uğratmasını istemezsiniz, değil mi? İşte böyle bir deneyim yaşamamanız için dikkat etmeniz gerekenler…
Araç satın alırken sadece aracın fiyatını değil; devir için yapılan işlemleri, vergileri, sigortaları ve başka masrafları da göz önüne almak gerekir. Ayrıca bu masraflar aracın marka, model ve yaşına göre değişiklik gösterebilir.
Bütçenizi aşağı yukarı hesapladınız. Şimdi sıra geldi araç seçmeye! Aracı ne için kullanacağınıza, sizin için ne gibi özellikleri olması gerektiğine karar verin.
Örneğin; kalabalık bir aileniz mi var yoksa sadece işe gidip gelirken mi kullanacaksınız? Az yakıt tüketen bir araç mı olsun? Otomatik mi düz vites mi tercih ediyorsunuz? Bu soruları kendinize sorun ve cevaplarınıza göre araştırmalara başlayın.
İstediğiniz özelliklerde bir araç buldunuz. Durun hemen satıcıyı aramayın! Önce bir piyasa araştırması yapın. Alacağınız araçla aynı model ve yaştaki başka araçların piyasa değerine bakın. Sonrasında satıcı ile fiyat konusunda daha verimli konuşmalar yapabilirsiniz.
Piyasa araştırması da yaptınız. Şimdi satıcıyı arayalım. Satıcıyla konuşurken aracı neden satmak istediğini sorun. Ne zamandan beri aracı kullandığını ve aracın kaza durumunu öğrenin. Aracın genel durumu ve motoru hakkında bilgi alın. Son bakımının yapılıp yapılmadığını sorun.
Satıcı ile konuştunuz, mutlaka aracı kendi gözünüzle görün. Tüm parçaların renklerine dikkat edin. Motoruna ve yağ çubuğundaki yağın rengine bakın.
Ruhsat ile aracın şasi ve motor numaralarının uyuştuğundan emin olun. Bu numaralar ile araç hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.
Aracı kontrol etmek için en iyi yöntemlerden biri test sürüşüne çıkmaktır. Bu sürüşü kısa kesmeyin. Radyo dinleyin. Koltuk hareketlerini ve ısıtma sistemlerini kontrol edin.
Aracı mutlaka iyi bir ustaya gösterin. Araç bakımı yapılmış ise markanın kendi servisine giderek kayıtlara bakabilirsiniz.
Bir sigorta acentesine plaka ve şasi numarasını vererek kasko ve kaza sorgulaması yaptırın.
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