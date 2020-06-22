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İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Tuzağa düşmemek için...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

İkinci el araç almak elbette daha ekonomik oluyor ancak bazı riskleri de yok değil. Araç kazalı mı, motorunun durumu nasıl, araç kaç kilometrede gibi pek çok soru kafalara takılıyor. Bu sebeple ikinci el araç satın alırken birkaç önemli noktaya dikkat etmeniz gerekir. Peki, nedir bunlar? İşte adım adım dikkat etmeniz gereken şeyler…

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Tuzağa düşmemek için...

İkinci el araç satın alırken pek çok şeye dikkat etmek gerekir. Çünkü karşımıza sorunlar çıkabilir, aracı değerinin çok üstünde bir fiyata satın alabilir veya araçtan memnun kalmayabilirsiniz. Yani zarar etme ihtimaliniz söz konusu. Büyük umutlarla alacağınız yeni aracınızın sizi hayal kırıklığına uğratmasını istemezsiniz, değil mi? İşte böyle bir deneyim yaşamamanız için dikkat etmeniz gerekenler…

BÜTÇENİZİ AYARLARKEN HESABINIZI İYİ YAPIN

Araç satın alırken sadece aracın fiyatını değil; devir için yapılan işlemleri, vergileri, sigortaları ve başka masrafları da göz önüne almak gerekir. Ayrıca bu masraflar aracın marka, model ve yaşına göre değişiklik gösterebilir.

ARAÇ SEÇİMİNİZİ DOĞRU YAPIN

Bütçenizi aşağı yukarı hesapladınız. Şimdi sıra geldi araç seçmeye! Aracı ne için kullanacağınıza, sizin için ne gibi özellikleri olması gerektiğine karar verin.

Örneğin; kalabalık bir aileniz mi var yoksa sadece işe gidip gelirken mi kullanacaksınız? Az yakıt tüketen bir araç mı olsun? Otomatik mi düz vites mi tercih ediyorsunuz? Bu soruları kendinize sorun ve cevaplarınıza göre araştırmalara başlayın.

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ARACIN PİYASA DEĞERİNİ ARAŞTIRIN

İstediğiniz özelliklerde bir araç buldunuz. Durun hemen satıcıyı aramayın! Önce bir piyasa araştırması yapın. Alacağınız araçla aynı model ve yaştaki başka araçların piyasa değerine bakın. Sonrasında satıcı ile fiyat konusunda daha verimli konuşmalar yapabilirsiniz.

SATICI İLE İLETİŞİME GEÇİN

Piyasa araştırması da yaptınız. Şimdi satıcıyı arayalım. Satıcıyla konuşurken aracı neden satmak istediğini sorun. Ne zamandan beri aracı kullandığını ve aracın kaza durumunu öğrenin. Aracın genel durumu ve motoru hakkında bilgi alın. Son bakımının yapılıp yapılmadığını sorun.

ARACI GÖRMEYE GİDİN

Satıcı ile konuştunuz, mutlaka aracı kendi gözünüzle görün. Tüm parçaların renklerine dikkat edin. Motoruna ve yağ çubuğundaki yağın rengine bakın.

ŞASİ VE MOTOR NUMARASINI KARŞILAŞTIRIN

Ruhsat ile aracın şasi ve motor numaralarının uyuştuğundan emin olun. Bu numaralar ile araç hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

TEST SÜRÜŞÜ YAPIN

Aracı kontrol etmek için en iyi yöntemlerden biri test sürüşüne çıkmaktır. Bu sürüşü kısa kesmeyin. Radyo dinleyin. Koltuk hareketlerini ve ısıtma sistemlerini kontrol edin.

BİR USTAYA GÖTÜRÜN

Aracı mutlaka iyi bir ustaya gösterin. Araç bakımı yapılmış ise markanın kendi servisine giderek kayıtlara bakabilirsiniz.

SİGORTA ŞİRKETİNİZİ DEVREYE SOKUN

Bir sigorta acentesine plaka ve şasi numarasını vererek kasko ve kaza sorgulaması yaptırın.

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