İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Tuzağa düşmemek için...

İkinci el araç satın alırken pek çok şeye dikkat etmek gerekir. Çünkü karşımıza sorunlar çıkabilir, aracı değerinin çok üstünde bir fiyata satın alabilir veya araçtan memnun kalmayabilirsiniz. Yani zarar etme ihtimaliniz söz konusu. Büyük umutlarla alacağınız yeni aracınızın sizi hayal kırıklığına uğratmasını istemezsiniz, değil mi? İşte böyle bir deneyim yaşamamanız için dikkat etmeniz gerekenler…

BÜTÇENİZİ AYARLARKEN HESABINIZI İYİ YAPIN

Araç satın alırken sadece aracın fiyatını değil; devir için yapılan işlemleri, vergileri, sigortaları ve başka masrafları da göz önüne almak gerekir. Ayrıca bu masraflar aracın marka, model ve yaşına göre değişiklik gösterebilir.

ARAÇ SEÇİMİNİZİ DOĞRU YAPIN

Bütçenizi aşağı yukarı hesapladınız. Şimdi sıra geldi araç seçmeye! Aracı ne için kullanacağınıza, sizin için ne gibi özellikleri olması gerektiğine karar verin.

Örneğin; kalabalık bir aileniz mi var yoksa sadece işe gidip gelirken mi kullanacaksınız? Az yakıt tüketen bir araç mı olsun? Otomatik mi düz vites mi tercih ediyorsunuz? Bu soruları kendinize sorun ve cevaplarınıza göre araştırmalara başlayın.