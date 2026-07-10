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İkinci el araç fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 5 arttı

İkinci el araç fiyat endeksi yılın ilk yarısını yüzde 5'lik artışla tamamlarken, bu artış aynı dönemde döviz kurlarındaki yükselişin gerisinde kaldı. Haziran ayında fiyat artışının TÜİK enflasyonunun da altında gerçekleşmesi, ikinci el araç pazarında dengeli ve kontrollü görünümün sürdüğüne işaret etti.

İkinci el araç fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 5 arttı
Cansu Çamcı

Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Haziran 2026 sonuçlarını açıkladı. Hazırlanan rapora göre, ikinci el araç fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 artış gösterdi.

Yılın ilk yarısına bakıldığında ise fiyatlarda kademeli ancak sınırlı bir yükseliş yaşandığı görüldü. Fiyat endeksi 2026’nın ilk yarısını yüzde 5’lik artışla tamamlarken, aynı dönemde enflasyon yüzde 17,7 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında dolar yüzde 8,7, euro ise yüzde 5,6 oranında TL karşısında değer kazandı. İkinci el araç fiyatlarındaki yükselişin hem enflasyonun hem de döviz kurlarındaki artışın gerisinde kalması, pazarda ani fiyat hareketleri yerine daha dengeli ve öngörülebilir bir görünümün öne çıktığını ortaya koydu.

FİYAT ENDEKSİ ENFLASYONUN ALTINDA, DÖVİZE YAKIN SEYRETTİ

Haziran verileri, ikinci el araç piyasasında. Fiyatların yukarı yönlü ancak ölçülü bir seyir izlediğini ortaya koydu. Son 12 aylık döneme bakıldığında, Haziran 2025’ten Haziran 2026’ya kadar geçen dönemde fiyat endeksi yüzde 15,4 artış gösterdi. Aynı dönemde dolar TL karşısında yüzde 17,2, euro ise yüzde 14 değer kazanırken, enflasyon yüzde 32,1 seviyesinde gerçekleşti.

Son dönemde etkisini sürdüren jeopolitik gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda risk algısı yüksek seyrini korurken, finansmana erişim koşullarının sınırlı kalması hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında talep tarafında daha seçici bir görünüm oluşmasına yol açtı. Bu tabloya rağmen fiyat endeksindeki kontrollü artış, tüketiciler açısından daha izlenebilir bir fiyat ortamını desteklerken, pazarın güçlü denge görünümünü koruduğuna işaret etti.

"İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA GÜÇLÜ DENGE KORUNUYOR"

Endeks sonuçlarını değerlendiren Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, şunları söyledi:

“Haziran ayında ikinci el araç fiyatlarında sınırlı ve yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Fiyat endeksindeki yükselişin aylık enflasyonun altında kalması ve yılın ilk yarısında döviz kurlarındaki artışın gerisinde seyretmesi, ikinci el araç piyasasında fiyatlama açısından güçlü dengenin korunduğunu gösteriyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Araç ikinci el
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