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İkinci el araç için tarih verildi! Satışlar da fiyatlar da düştü...

18.02.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektörünü derinden etkiledi. Bu gelişmeler çerçevesinde vatandaşlar ikinci el otomobile yöneldi. Ocak ve şubat aylarında ikinci el satışları durma noktasına geldi. Sektör temsilcileri yazın yaklaşmasıyla durgunluğun hareketlilik beklediklerini ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Otomobil sektöründeki yaşanan gelişmeler vatandaşı ikinci el otomobile yönlendirdi. Aralık ayındaki döviz kurundaki artışlara başlı olarak araç fiyatları da yükseldi. Ancak yeni yıla girmemizle birlikte döviz kurunda düşüş otomobil fiyatlarına yansımadı ve satışlar durma noktasına geldi. Uzmanlar, satışların geçen yılın ocak ayında olduğu gibi yavaş başladığını ancak yılın ikinci çeyreğinden itibaren ikinci el otomotiv pazarının tekrar hareketleneceğini öngörüyor.

SATIŞLAR DA FİYATLAR DA DÜŞTÜ!

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 54,4 azalırken, fiyatlar yüzde 1,5 geriledi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ocak ayı satışları, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 54,41 azalarak 90 bin 310 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Geçen yıl ocak ayında 103 bin 398 satış gerçekleşmişti. Böylece geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 13'lük azalış görüldü.

Bu yılın ocak ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 302 bin 883 ile Ocak 2021'e göre yüzde 13 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 30'u satıldı.

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DİZEL TERCİHİ DEVAM ETTİ

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, ocakta en yüksek payı 55 bin 288 satış ve yüzde 61,2 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 32 bin 342 satış ve yüzde 35,8 payla benzinli, 1.168 satış ve yüzde 1,3 payla oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin payı 1.307 satışla yüzde 1,4 ve elektrikli otomobillerin payı da 205 satışla yüzde 0,2 olarak belirlendi.

C SEGMENT İLK SIRADA

Ocak ayında 28 bin 717 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 15 bin 210 adetle B segmentinde gerçekleşti.

Ocakta 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 35,1'le 11 ve 17 yaş üstü araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 34,2 payla 1 ve 4 yaşındaki araçlar ve yüzde 30,8'le de 5-10 yaş aralığındaki araçlar sıralandı.

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İSTANBUL SATIŞLARDA İLK SIRADA

Ocak ayında iller bazında bakıldığında en fazla 2. el otomotiv satışı yüzde 26 pay ve 23 bin 744 satışla İstanbul'da gerçekleşti. Ardından yüzde 8 pay, 7 bin 440 satışla Ankara ve 4 bin 959 satış, yüzde 5 payla İzmir sıralandı.

FİYATLAR AYLIK BAZDA YÜZDE 1,5 GERİLEDİ

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2.543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 133 bin 600 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ocakta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,5'lik fiyat azalışı gözlendi.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri otomotiv oldu. İlk dönemlerde fabrikaların üretimi durdurması, bulunurluk sorununa yol açarken, sıfır araç bulamayan kullanıcılar, salgın döneminde bireysel araç kullanımı talebinin artmasıyla da ikinci el araçlara yönelmişti.

Artan talep karşısında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ikinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ayrıca salgın döneminde ortaya çıkan yarı iletken (çip) krizi de üretimde aksaklıklara sebep oldu ve arz-talep dengesini olumsuz yönde etkiledi.

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YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZAARI HAREKETLENECEK

Sektör temsilcileri, ikinci el otomotiv piyasasının sıfır araç fiyatlarını referans aldığını, sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el piyasasına da düşüş olarak yansıyacağını ve döviz kurundaki gelişmelerin fiyatları yukarı yönlü etkilediğini belirtiyor. Uzmanlar, satışların geçen yılın ocak ayında olduğu gibi yavaş başladığını ancak yılın ikinci çeyreğinden itibaren ikinci el otomotiv pazarının tekrar hareketleneceğini öngörüyor.

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40 BİNDEN FAZLA KURUMUN 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI İNCELENİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor.

Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar, satış olarak kabul ediliyor. (AA)

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