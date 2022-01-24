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İkinci el araç için tarih verildi: Yüzde 20 düşecek

24.01.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Döviz kurundaki artış otomobil piyasasını da etkilemişti. Doların düşmesiyle gözler otomobil fiyatlarına çevrilirken vatandaşlar "ikinci el otomobil fiyatları düşecek mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Fiyatlarda küçük bir düşüş olsa da daha fazlasını bekleyen vatandaşlara uyarıda bulunan İslam Memiş, araç fiyatlarında Şubat-Mart ayında düşüş yaşanacağını belirterek 'acele etmeyin'...

İkinci el araç için tarih verildi: Yüzde 20 düşecek

Son aylarda dövizdeki yükseklik ve stokçuluk nedeniyle durma noktasına gelen ikinci el araç piyasası için hareketli günler yaklaşıyor. İkinci el araç almak isteyenler “Fiyatlar düşecek mi?” diye araştırırken İslam Memiş, Şubat-Mart ayları için uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat ile dolar kurunda sert düşüş yaşandı. Bu düşüş sonrası sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşanırken, aynı zamanda markalar birçok kampanya ile alıcıları sevindirdi. İkinci el otomobildeki fiyatlar ise beklentilerin çok üzerinde kaldı. Satışların neredeyse durduğu ikinci el piyasasında şu ana kadar yüzde 10'lük düşüş olsa da vatandaşlar fiyatlarda köpük olduğunu düşünüyor ve araç almakta tereddüt ediyor.

"EN AZ YÜZDE 20 DÜŞÜŞ BEKLİYORUM"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, dolar kurunda yaşanan düşüş ve durma noktasına gelen satışların ardından piyasalarda indirim beklentisi oluştu. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ikinci el araç alacaklara 'acele etmeyin' uyarısında bulundu.

"2. el araç satışları durdu. Çünkü herkes köpüğün farkında" diyen Memiş, "Şubat’ta 2. dip ile birlikte durgunluk devam edecek. Çünkü araç fiyatları karşısında TL, farklı enstrümanlardan fırsat sunacak. 2. dip, araç fiyatlarında düşüşü sürdürecek. Acele etmeyin. Yüzde 10 gerilen araç fiyatlarında Şubat-Mart döneminde en az yüzde 20 düşüş bekliyorum" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 20’LİK DÜŞÜŞ KAÇINILMAZ

Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dolar kaynaklı iki sebep:

18’den 10’a gerilediğinde $ zarar edenler bozdurup araç alamadı.
2- 2.dip geldiğinde aracı değil $ cazip görecekler.
Mevsimsel etki ve köpük fiyat buna dahil olunca yüzde 20’lik düşüş kaçınılmaz bana göre. Yok diyen varsa araç bol, buyursun alsın."


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