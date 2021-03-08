İkinci el araç kredisi veren bankalar – Hangi banka ikinci el otomobil kredisi veriyor?

İkinci el araç satın almak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında, ikinci el araç kredisi veren bankalar yer alıyor. Pek çok vatandaş, bankalardan ikinci el araç kredisi çekerek, otomobil sahibi olmanın hayalini kuruyor. Peki hangi bankalar ikinci el otomobil kredisi veriyor? İşte ikinci el araç kredisi veren bankalar!

İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR

Pek çok banka, vatandaşlara yardımcı olmak için ikinci el araç satın alımında, ikinci el araç kredisi imkanı sunuyor. Bu bankalar arasında; Vakıfbank, İş Bankası, Ziraat, Akbank, Halkbank, Yapıkredi gibi pek çok banka yer alıyor.

AKBANK İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ

Akbank, ikinci el taşıt kredisinde kasko ve rehin zorunluluğunu kaldırdı. Böylece, vatandaşlar kredilerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilir hale geldi. Akbank’ın kampanyalı taşıt kredisi faiz oranı 12 ve 24 ay için %1,49 ; 36, 48 ve 60 ay için ise %1,47 olarak belirlendi.

VAKIFBANK İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ

Kasko değeri 120.000.TL’yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000.-TL kadar olan kısmı için %70, 120.000.-TL’nin üstünde olan kısım için %50’sine kadar kredi kullandırımı yapılır.