İkinci el araç kredisi veren bankalar – Hangi banka ikinci el otomobil kredisi veriyor?

İkinci el araç satın almak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında, ikinci el araç kredisi veren bankalar yer alıyor. Pek çok vatandaş, bankalardan ikinci el araç kredisi çekerek, otomobil sahibi olmanın hayalini kuruyor. Peki hangi bankalar ikinci el otomobil kredisi veriyor? İşte ikinci el araç kredisi veren bankalar!
Pek çok banka, vatandaşlara yardımcı olmak için ikinci el araç satın alımında, ikinci el araç kredisi imkanı sunuyor. Bu bankalar arasında; Vakıfbank, İş Bankası, Ziraat, Akbank, Halkbank, Yapıkredi gibi pek çok banka yer alıyor.
Akbank, ikinci el taşıt kredisinde kasko ve rehin zorunluluğunu kaldırdı. Böylece, vatandaşlar kredilerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilir hale geldi. Akbank’ın kampanyalı taşıt kredisi faiz oranı 12 ve 24 ay için %1,49 ; 36, 48 ve 60 ay için ise %1,47 olarak belirlendi.
Kasko değeri 120.000.TL’yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000.-TL kadar olan kısmı için %70, 120.000.-TL’nin üstünde olan kısım için %50’sine kadar kredi kullandırımı yapılır.
Kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.
İş Bankası’nda ise, 2. el araçlarda noter satış bedelini aşmamak şartıyla, taşıtın kasko değerinin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70’i, 120.000 TL’nin üstünde olan kısmı için %50’si dikkate alınarak hesaplanır.
Maksimum vade sayısı;
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