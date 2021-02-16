İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İşte son durum

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl büyük bir hareketlilik yaşanan ikinci el araba piyasasından birbiri ardına haberler gelmeye devam ediyor. Araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düştü mü sorusuna yanıt arayarak piyasanın güncel durumunu merak ediliyor. Son olarak İHA’ya konuşan Galerici Ahmet Yurtlu, Kayseri’de ikinci el araç fiyatlarının geçen yıl yüzde 120 civarında artış gösterdiğini söyledi. Yurtlu, geçen yıl yaşanan bu artışın son 30-40 yılda hiç olmadığını söyledi ve “İnsanlar döviz bürosundan döviz alır gibi araç almaya başlamıştı” dedi. Vatandaşlar şimdi ikinci el araba alınır mı sorusunun yanıtını da araştırıyor. İşte detaylar... İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM 2020 yılında koronavirüs salgının başlamasıyla beraber ikinci el araç fiyatlarında ciddi bir artış gerçekleşmişti. İHA’nın haberine göre Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, 2020 yılının mart ayına kadar işlerinin iyi gittiğini ama pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte düşüş gerçekleştiğini belirtti. İkinci el araba piyasasında geçtiğimiz sene yüzde 120 oranında fiyat artışının olduğunu kaydeden Yurtlu, ikinci el araç piyasasında düşüşün halen devam ettiğini aktardı.

Yurtlu, şu anda ikinci el araç piyasasında düşüşün devam ettiğini söylerken geçtiğimiz senenin ilk 2.5 ayında yani pandemi çıkana dek işlerinin iyi olduğunu, pandemiden sonra 3 aylık ciddi bir kesinti yaşandığını ve piyasanın açılmasıyla beraber ciddi bir artışın gerçekleştiğini dile getirdi. İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU? 2020 yılında yaşanan rekor fiyat artışlarının son 30-40 yılın en yüksek fiyat artışı olduğunu söyleyen Yurtlu, yüzde 120’yi bulan fiyat artışları yaşandığını ve bu sebepten dolayı fiyatların muazzam bir ivme kazandığını söyledi. 100 bin TL’lik arabaların, 200-220 bin TL’ye kadar yükseldiğini anlatan Yurtlu, fiyatlar normal olmayınca artış işin yolundan çıkmış olduğunu dile getirdi. Müşterilerine “Nasıl bir araba bakıyorsunuz” diye sorduklarında yatırım amaçlı araç alacaklarını söylediklerini belirten Yurtlu, o dönemde döviz bürosundan döviz alır gibi araç satın alınmaya başlandığını aktardı. Bu durumun şişkinlik yaptığını söyleyen Yurtlu, vatandaşların kullanmayacakları araçların satın almasıyla ister istemez bir doygunluk yaşandığını ifade etti. 2020 yılında ikinci el piyasası için “zikzaklı bir yıl” ifadesini kullanan Yurtlu, bu kez kasım ayından itibaren fiyatların ciddi bir şekilde durağanlaştığını belirtti.

Bu durağanlıkla birlikte fiyatların geri doğru gittiğini izlediklerini söyleyen Yurtlu, o günden beri ikinci el araba fiyatları ile ilgili durağanlığın ve geriye gidişin devam ettiğini aktardı. 4 aydır fiyatların her gün geri çekildiğini söylerken vatandaşların da eski fiyatlara bakarak şimdiki fiyatları kabul etmediğini dile getirdi. Yurtlu, bu durumda yapılacak bir şeyin olmadığını ve fiyatların geri gelmesinin de kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. FİYATLARDA DÜŞMEYE RAĞMEN SATIŞ YOK Son olarak artan taleple fiyatları ikiye ve hatta üçe katlanmış olan araçların satışı, banka faizlerinin de yükselmesiyle beraber durma noktasına geldi. İHA'nın haberine göre fiyatların düştüğünü belirten galericiler, düşmeye rağmen satış olmadığını belirtti. Galericiler, önceden bir günde sattıkları araçları şu anda 2 ayda satamadıklarını ifade etti. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde galeri sektöründe ticaret yapan ve geçtiğimiz günlerde İHA'ya konuşan Ali Koyuncu, şu anda alım ve satımın tamamen durduğunu ve önceden günde 1-2 araç satarken şu anda 2 ayda 1-2 araç dahi satamadıklarını belirtti. Son 6 aydır sektörün durma noktasında olduğunu dile getiren Koyuncu, banka faizlerinin yükselmesinin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Faiz oranlarının düşmesi halinde piyasanın canlanacağını ifade eden Koyuncu, araç fiyatlarında bir miktar düşme olmasına rağmen satışın çok az olduğunu ve araç fiyatlarının çok fazla düşmesini beklemediklerini ifade etti.

İkinci el otomobil ve ticari araç satıcısı olan galerici Turgay Gümüş ise işlerinin 6 aydır durgun olduğunu ve okullar kapalı olduğu için ticari araçlarını satamadıklarını belirtti. Önceden 3 günde 17 adet araç sattıklarını dile getiren Gümüş, 6 aydır araçların ellerinde kaldığını söyledi. Genellikle öğrenci servisi sattıklarını ve okullar kapalı olduğu için bunların ellerinde kaldığını aktaran Gümüş, çok sayıda galericinin de dükkanını kapattığını ifade etti. Aynı zamanda Gümüş, fiyatların eskisi gibi olmadığını ve düştüğünü söyledi. İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? Geçtiğimiz günlerde, İHA’nın haberine göre piyasanın durgun olduğunu aktaran galerici Uğur Potur, piyasada çok fazla sıfır araç olduğu için ikinci el piyasasının yüzde 25 düştüğünü belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalmasıyla beraber işlerin düzeleceği yönünde değerlendirmelerde bulunan Potur, şu an için 150 bin TL’ye kadar olan araçlara talep olduğunu söyledi. Potur, lüks araçlara çok fazla talebin olmadığından bahsetti. Vatandaşlar bundan sonraki dönemde 2. el araba fiyatları düşecek mi konusunda da araştırma yapıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE OLACAK? Kredi faizlerinin yüksek olması ve dolar ile altının devamlı hareketli olmasının etkili olduğunu söyleyen Potur, ikinci el piyasasının hızlı olduğu dönemleri işaret ederek o dönemlerde haftada 6 arabaya kadar sattıklarını anımsattı. Şu an için ayda 1 ya da 2 araç sattıklarını söyleyen Potur, fiyatların artacağını düşündüklerini söyledi. ŞİMDİ ARABA ALINIR MI? İkinci el araç fiyatları düşüyor mu konusunun yanı sıra vatandaşlar şu anda araba almak için uygun olup olmadığını da merak ediyor. Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerini aktaran Potur, bu dönemin 2. el araç alma zamanı olduğunu söyledi. Aynı zamanda Potur, yaz döneminde bu fiyatları bulmanın zor olacağından bahsetti. İHA’nın haberine göre piyasanın son 10 yılın gerisinde olduğunu belirten galerici Yunus Ete ise piyasayla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Ete, işlerde yüzde 30-40 arası bir gerilemenin olduğunu hissettiklerini söylerken bunun sebebini de pandemi ve faiz fiyatlarının yüksek olmasına bağladıklarını dile getirdi. Düzelmesini ümit ettiklerini söyleyen Ete, nisan ayının ardından bir hareketlenme beklediklerini belirtti. “Şu anda fiyatlar da yüksek olduğu için taleplere yanıt veremiyoruz” yönünde değerlendirmelerde bulunan Ete, yaz aylarında günde 5-6 araç satarken şu anda bu rakamın hafta 1-2’ye düştüğünü söyledi.

ONLINE İKİNCİ EL ARABA PİYASASINDA "İLK 3" DEĞİŞMEDİ AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı. Bu yılın ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 14 bin 808 satışla Volkswagen oldu. Renault, 12 bin 910'la ikinci ve Ford da 10 bin 994'le üçüncü sırada yer aldı. Bunları sırasıyla 10 bin 128 adetle Fiat, 5 bin 632 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 597 adetle BMW, 5 bin 589 satışla Opel, 5 bin 39'la Peugeot, 4 bin 964 adetle Hyundai ve 3 bin 685'le de Toyota izledi. En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 320 satışla zirvedeki konumunu korudu. Satışlarda, Renault Clio 3 bin 334 adetle ikinci, Renault Megane 3 bin 320 adetle üçüncü oldu. Ford'un Focus modeli ise 3 bin 89 adetle dördüncü, Opel Astra da 2 bin 528 adetle beşinci sırada yer aldı. Ardından 2 bin 469 adetle Toyota Corolla, 2 bin 404 adetle Renault Fluence, 2 bin 97 adetle Fiat Egea, 2 bin 96 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 25 adetle de BMW 5 Serisi sıralandı.