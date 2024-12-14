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Peynir, sosis, çikolata... Hepsinin tarihi geçmiş ama raflarda! 3 zincir market şubesi mühürlendi

14.12.2024 15:01
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Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, üç zincir market şubesi iki gün süreyle mühürlendi. Söz konusu marketlerde acı sos, patlamış mısır, içli köfte, bisküvi, çikolata, beyaz peynir gibi ürünlerin; tarihi geçmiş olmasına rağmen raflarda olduğu tespit edildi.

Peynir, sosis, çikolata... Hepsinin tarihi geçmiş ama raflarda! 3 zincir market şubesi mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, üç zincir market şubesi iki gün süreyle mühürlendi.

BİSKÜVİ, ÇİKOLATA, BEYAZ PEYNİR...

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, üç zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş un, acı sos, patlamış mısır, içli köfte, bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis ve meşrubat gibi ürünler bulunduğu tespit edildi.

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İKİ GÜN SÜREYLE MÜHÜRLENDİLER

Yasal işlem başlatılarak üç zincir marketin şubesi, 2 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak, mühürlendi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, zabıta ekipleriyle Alanya'daki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini belirtti.

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Bu kapsamda üç işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandığını ve mühürleme işleminin yapıldığını kaydeden Özçelik, tüm işletmelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Alanya market
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