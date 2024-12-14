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MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı önerisi! Açlık sınırını işaret etti, net konuştu: "Üzerine çıkarılmalı"

14.12.2024 16:26
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Asgari ücret zammı ve emekli maaşlarıyla ilgili MHP'den öneri geldi. TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, 2025 yılı asgari ücret için o rakamları işaret etti. Zırhlıoğlu'nun çıkışı sonrası "MHP asgari ücret zammının ne kadar olmasını istiyor? MHP'nin asgari ücret zam önerisi ne?" sorularına yanıt aranırken; gözler zam pazarlığında masada olacak olan Türk-İş'in Aralık ayı için açıklayacağı 'açlık sınırı' miktarına çevrildi.

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı önerisi! Açlık sınırını işaret etti, net konuştu: "Üzerine çıkarılmalı"

Asgari ücret zammı için Cumhur İttifakı ortağı MHP'den dikkat çeken bir öneri geldi. TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşüldüğü sırada söz alan MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, asgari ücret taleplerini açıkladı. Zırhlıoğlu'nun konuşması sonrası vatandaşlar "MHP asgari ücret zammının ne kadar olmasını istiyor? MHP 'nin asgari ücret zam önerisi ne?" sorularına yanıt ararken; gözler Türk-İş'in Aralık ayı için açıklayacağı 'açlık sınırı' miktarına çevrildi.

MHP'DEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada asgari ücretin net olarak açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini savundu.

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AÇLIK SINIRI NE KADAR?

Türk-İş, Kasım ayı açlık sınırını 20 bin 562 TL olarak açıklamıştı.

Asgari ücret konusunda, işçinin, memurun, emeklinin mağdur olmaması için ortak bir noktada buluşulması gerektiğini dile getiren MHP'li Zırhlıoğlu, "MHP olarak asgari refah seviyesinin bir endeks üzerinden hesaplanmasını ve bunun altında gelir elde eden her aileye asgari gelir desteği verilmesini öneriyoruz." dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 'BAĞLAMA ORANI' TALEBİ

Emekli maaşlarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Zırhlıoğlu, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları gözden geçirilerek emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

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MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da ülke ekonomisinin gelişmesi için yeni aktif istihdam politikaları geliştirip bunları çalışma hayatına yansıtmak gerektiğini belirterek, "İstihdamın yanında, işe göre insan kültürünü geliştirmek, çalışma esnasında verimliliği artırmak, iş motivasyonunu yüksek tutmak, bireyleri işiyle, iş yeriyle, çalışma arkadaşlarıyla, işverenlerle ve paydaşlarıyla uyumlu kılmak sosyal hizmetin görevleri arasındadır." diye konuştu.

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Yılık, "MHP olarak birinci dereceye gelen tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlandırılması, SSK, Bağkur prim ödeme gün sayısı farklarının giderilmesi, ücretlere ilişkin gelir vergisi dilimlerinin yeniden belirlenmesi beklentimizdir. Sosyal güvenlik sisteminde, sigortalılar arasında her bakımdan norm ve standart birliğinin sağlanması, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesi ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin yapılması gerektiği görüşündeyiz." ifadelerini kullandı.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret MHP Zam maaş emekli
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