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İkinci el araç piyasasında tablo terse dönüyor! Uzman isim tarih verdi: "Fiyatlar ani şekilde yükselecek!"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
27.03.2024 11:30
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İkinci el piyasasında bir süredir yaşanan durgunluk sonrası fiyat tablosu terse dönüyor. Sektör temsilcileri seçimler sonrası işaret ederek ikinci el araçlarda da ani fiyat artışlarının yaşanacağını kaydetti.

İkinci el araç piyasasında tablo terse dönüyor! Uzman isim tarih verdi: "Fiyatlar ani şekilde yükselecek!"

Döviz kurlarındaki artış sonrası 1 Mart itibariyle sıfır otomobillere yüzde 3 ila 7 oranında zam geldi. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışları nedeniyle alıcıların ilgisi bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasasına çevrildi. Koç Otomotiv'in Yönetim kurulu Başkanı Bahtiyar Koç, piyasada hareketliliğin başladığını, seçim sonrasında özellikle Mayıs ayında fiyatların ani şekilde yükseleceğini belirtti.

Koç, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı kararının ardından birçok insanın araçlarını satarak parasını mevduat faizi, altın ve dövize yatırdığını söyledi.

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Sıfır otomobil piyasasında dünyada yaşanan gelişmelerin ikinci el piyasasına da etki edeceğini belirten Koç, birçok otomobil firmasının üretimini durdurduğuna ve sınırlandırdığına dikkat çekti. Ukrayna savaşının otomobil sektörüne olumsuz etkilerine dikkat çeken Koç, "Bu sınırlı üretim önümüzdeki günlerdeikinci el fiyatlarını oldukça yükseltecek" dedi.

Koç, "Sattığınız aracı birkaç ay sonra yerine koyamayacaksınız" diye uyardı.

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Araç Zam fiyat ikinci el
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