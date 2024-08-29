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İkinci el araç satışı düzenlemesi 27 Eylül'de başlıyor! Güvenli ödemenin ayrıntıları belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 10:16
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Araç alım ve satımında vatandaşların mağduriyetini engellemek için Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sistemini devreye sokmuştu. 3 Şubat 2020'de yürürlüğe giren yönetmelik oto galericilerden tüm vatandaşları kapsar hale getirildi. Peki detayları neler? İşte ayrıntılar...

İkinci el araç satışı düzenlemesi 27 Eylül'de başlıyor! Güvenli ödemenin ayrıntıları belli oldu

3 Şubat 2020 tarihinde oto galeriler için başlatılan güvenli ödeme zorunluluğunda yeni bir gelişme yaşandı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticari hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak artık vatandaşları da kapsar hale getirildi.

Vatandaşları dolancırılık faaliyetlerinden korumak ve araç alım satımında mağduriyetleri engellemek için güvenli ödeme sistemi 27 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu sistem ile birlikte ödeme ve taşıt mülkiyeti eş zamanlı el değiştirecek.

OTOMOBİL 2

OTO GALERİLERDE ZORUNLUYDU

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan karar ile Güvenli ödeme sistemi, 3 Şubat 2020'de hazır hale getirildi ve Türkiye Noterler Birliği tarafından kullanıma açıldı. Sistemin kullanımı bugüne kadar oto galerilerin satışlarında zorunlu iken yeni yönetmelikle tüm vatandaşları kapsadı. Sistemi kullanım zorunluluğu vatandaşlar için 27 Eylül’de yürürlüğe girecek.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Güvenli ödeme sistemi ile taşıt satışlarında, taşıt satış bedelinin tamamının ya da bir kısmının nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda satış bedeli ile taşıt mülkiyeti eş zamanlı el değiştirecek.

OTOMOBİL

Para transferinin aracı kuruluş olarak faaliyet gösterecek olan bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları tarafından yapılması gerekiyor. Bu kapsamda, satış için notere gidildiğinde öncelikle satışa engel bir durum olup olmadığı sorgulanacak.

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