İkinci el araç satışı için yeni düzenleme: O şart değişti

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Taşınmaz Ticareti yönetmeliklerinde yeni düzenlemeler yapıldı, söz konusu düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el araç ticareti yapmak isteyen işletmeler için yetki belgesinde uygulanan eğitim kriteri esnetilmiş oldu.

Yeni düzenlemeyle beraber araç ve taşınmaz ticaretinde yetki belge süreçleri, başvuru şartları ve ödeme sistemleri ile ilgili değişiklikler oldu.

YETKİ BELGESİNİN TADİLİ VE YENİLENMESİ

Değişiklikle beraber, işletmelerin yetki belgelerindeki bilgilerde değişiklik olması halinde 'tadil' işlemi zorunlu oldu. Ticaret ünvanı veya işletme adının değişmesi durumunda yetki belgesi yenileme şartı getirildi. Düzenlemede, başvuruların belirli süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılması ve il müdürlüğünce sonuçlandırılması yer aldı.

Diğer yandan motorlu motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi için aranan eğitim şartı da değişti. Öncesinde 'lise mezunu olma' şartı aranırken, düzenlemeyle beraber söz konusu şart 'ilköğretim mezunu olma' şeklinde değiştirildi. Böylece lise mezunu olma zorunluğu ilköğretim mezunu olmanın yeterli olduğu bir kritere çevrildi.