İkinci el araç satışı için yeni düzenleme: O şart değişti

Motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre bazı şartlar değiştirildi.

Hande Dağ
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Taşınmaz Ticareti yönetmeliklerinde yeni düzenlemeler yapıldı, söz konusu düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el araç ticareti yapmak isteyen işletmeler için yetki belgesinde uygulanan eğitim kriteri esnetilmiş oldu.

Yeni düzenlemeyle beraber araç ve taşınmaz ticaretinde yetki belge süreçleri, başvuru şartları ve ödeme sistemleri ile ilgili değişiklikler oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emlakta yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu Emlakta yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu

İkinci el araç satışı için yeni düzenleme: O şart değişti 2

YETKİ BELGESİNİN TADİLİ VE YENİLENMESİ

Değişiklikle beraber, işletmelerin yetki belgelerindeki bilgilerde değişiklik olması halinde 'tadil' işlemi zorunlu oldu. Ticaret ünvanı veya işletme adının değişmesi durumunda yetki belgesi yenileme şartı getirildi. Düzenlemede, başvuruların belirli süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılması ve il müdürlüğünce sonuçlandırılması yer aldı.

Diğer yandan motorlu motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi için aranan eğitim şartı da değişti. Öncesinde 'lise mezunu olma' şartı aranırken, düzenlemeyle beraber söz konusu şart 'ilköğretim mezunu olma' şeklinde değiştirildi. Böylece lise mezunu olma zorunluğu ilköğretim mezunu olmanın yeterli olduğu bir kritere çevrildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dul ve yetim aylığında İsa Karakaş 'ince çizgi'yi açıkladıDul ve yetim aylığında İsa Karakaş 'ince çizgi'yi açıkladı
Fiyatlar katlandı, alarm durumuna geçildi: “Göreceksiniz birer birer batacaklar”Fiyatlar katlandı, alarm durumuna geçildi: “Göreceksiniz birer birer batacaklar”

En Çok Okunan Haberler
Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

