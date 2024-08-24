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İkinci el araca talep arttı ama fiyatlar düşüyor... Reel düşüş son hız devam ediyor

MynetX MynetX
24.08.2024 12:58
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Temmuz ayında ikinci el araca talep artmasına rağmen fiyatlarda düşüş sürüyor. İlanlar üzerinden yapılan çalışmaya göre, fiyatlarda reel düşüş 13. ayına girmiş durumda.

İkinci el araca talep arttı ama fiyatlar düşüyor... Reel düşüş son hız devam ediyor

BETAM'ın sahibinden.com verilerini kullanarak hazırladığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre, temmuz ayında otomobile talep arttı ancak fiyatlarda reel düşüş devam etti.

Temmuz ayında otomobil talep endeksi haziran ayına kıyasla yüzde 30,9; geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 5,7 yükseldi.

Ancak enflasyondan arındırılmış fiyat artışını ifade eden "reel fiyat endeksi" önceki aya göre yüzde 4,1 düştü.

Rapora göre, 2023 Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan fiyat artış oranı o tarihten bu yana yani 13 aydır geriliyor.

İKİNCİ-EL-ARABA-PAZARI

Çalışma, ortalama otomobil fiyatlarının da bir önceki aya kıyasla bir miktar düştüğünü gösteriyor.

Haziranda 871 bin 156 TL olan ortalama otomobil fiyatı temmuzda 862 bin 232 TL oldu.

"Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı", otomobil piyasasında canlılık göstergesi olarak izlenen verilerden biri.

Bu oran temmuzda 4,6 puan azalarak yüzde 19,5 oldu.

Bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan ve satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren ‘kapatılan ilan yaşı’ da geçen aya kıyasla 1,8 gün uzayarak 25,6 güne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araba
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