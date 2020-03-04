İkinci el araçlar yatırım haline döndü

İkinci el araçların fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen Oto Ekspertiz Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, “İkinci el fiyatlarının yükselmesini birçok nedene bağlayabiliriz. Mevcutta sıfır araç stokunun olmaması, filo kiralama şirketlerinin piyasaya ikinci el araç sürmemeleri ve aynı zamanda internet siteleri üzerinde tüketicilerin diğer tüketicilerin sattığı fiyatlara bakarak araç fiyatlarını yükseltilmesinden dolayı şu an ikinci el fiyatları yüzde 25 oranında artmış durumda" dedi.

"Şu an stoklarda araç olmadığından dolayı önceden alınan sıfır araçlar, mevcut fiyatlarının çok üzerine çıktı. Bu da 2020 yılındaki araçların henüz Türkiye’ye gelmemesinden kaynaklanıyor" diyen Ağca, şunları söyledi:

"Nisan ayının sonuna doğru gelecek olan 2020 araçlarıyla da bu rakamlar, belirli seviyelere geri çekilmiş olacak. Bayilerin yeterli stoku yapmamasının sebebi 2019 yılındaki satış rakamlarından kaynaklandı. 2020 yılında araç siparişleri olmadığı için stok eksiği söz konusu oldu. Devletimizin yapmış olduğu kredi oranlarındaki iyileştirmeler piyasada sıfır araçlara daha çok rağbet gösterilmesine sebebiyet verdi ve buna hazırlıksız olarak yakalanan firmalar, şu an stok yetersizliğinden dolayı sadece sipariş yazabiliyorlar. Yazdıkları siparişlere de en erken 1,5 ile 2 ay arasında süre veriyorlar. Stok olmadığından dolayı da vatandaşlar doğal olarak ikinci el piyasasından az kilometreli, düşük maliyetli araç alma arayışına geçti. Fakat sıfır araç yokluğundan dolayı şu an ikinci el araç fiyatları da muazzam seviyelerde arttı. Mesela 400 bin liralık sıfır bir araç için ocak ayı itibariyle bayide bu fiyata sipariş yazılırken, aynı aracı 400 bin liraya alan tacirler şu an 600 bin lira gibi rakamlara satışa sunabiliyorlar."