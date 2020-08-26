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İkinci el araçta yeni sistem! Araçlar satılmadan ekspertize gidecek

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.08.2020 17:39 | Son Güncelleme

İkinci el alım satımlarında sistem yenileniyor. Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte ikinci el kara araçlarının alım satımlarında ekspertiz raporu almak zorunlu hale gelecek.

İkinci el araçta yeni sistem! Araçlar satılmadan ekspertize gidecek

İkinci el araç alım satımlarında yeni bir devir başlıyor. İkinci el araç satışı yapacak olan işletmelerin yeni mevzuata göre bundan sonraki dönemde, otomobil satış tarihinden en az 3 gün önce ekspertiz raporu almaları zorunlu hale geliyor. Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek ve rapor 5 yıl saklanacak. 8 yaşını ve ya 160 bin kilometreyi aşmış olan araçlar bu zorunluluk kapsamına alınmayacak. Düzenlemeyi değerlendiren ekspertizler ve satıcılar karara olumlu yaklaştı.

'İNSANLAR KANDIRILMAYACAK'

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyi olumlu olarak değerlendiren Oto Ekspertizi Tarık Ertürk, “İnsanlar ne alıp sattıklarını bilecek, eskisi gibi kandırılamayacak. Bazı satıcılar arabanın üzerini örtüp, süsleyip satıyor ama ekspertiz yapılınca bunlar ortaya çıkıyor. Zaten insanlarımız artık ekspertizi kendileri zorunlu hale getirdiler. Kimse ekspertiz yaptırmadan araç almıyor. Ekspertizin zorunlu hale getirilmesi de normaldir” diye konuştu.

'AKILLARDA SORU İŞARETİ KALMIYOR'

Aracını satmadan önce ekspertize getiren Ahmet Semirgin, “Satışlarda araçların sorununun olmadığını söylüyorlar ve sıkıntılı çıkıyor. Bu durumları çok duyduk zamanında. Ben satıcıyım, aracımın durumunu biliyorum ama karşı tarafın da bilmesini istiyorum. Bunun için de işinin ehli olan insanlara getirip yaptırmak iki taraf için de iyi oluyor. En azından ben satarken malımın arkasında duruyorum, alacak kişilerin de akıllarında soru işareti kalmıyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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