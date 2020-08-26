İkinci el araçta yeni sistem! Araçlar satılmadan ekspertize gidecek

İkinci el araç alım satımlarında yeni bir devir başlıyor. İkinci el araç satışı yapacak olan işletmelerin yeni mevzuata göre bundan sonraki dönemde, otomobil satış tarihinden en az 3 gün önce ekspertiz raporu almaları zorunlu hale geliyor. Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek ve rapor 5 yıl saklanacak. 8 yaşını ve ya 160 bin kilometreyi aşmış olan araçlar bu zorunluluk kapsamına alınmayacak. Düzenlemeyi değerlendiren ekspertizler ve satıcılar karara olumlu yaklaştı.

'İNSANLAR KANDIRILMAYACAK'

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyi olumlu olarak değerlendiren Oto Ekspertizi Tarık Ertürk, “İnsanlar ne alıp sattıklarını bilecek, eskisi gibi kandırılamayacak. Bazı satıcılar arabanın üzerini örtüp, süsleyip satıyor ama ekspertiz yapılınca bunlar ortaya çıkıyor. Zaten insanlarımız artık ekspertizi kendileri zorunlu hale getirdiler. Kimse ekspertiz yaptırmadan araç almıyor. Ekspertizin zorunlu hale getirilmesi de normaldir” diye konuştu.