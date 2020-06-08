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İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

kinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası, bu yılın mayıs ayında da değişmeyerek Volkswagen (VW) olurken, VW'yi, Renault ve Ford takip etti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nce (ODD) INDICATA verilerine dayandırılarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.

Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 17, Nisan 2020'ye göre yüzde 38'lik artış kaydedildi.

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet oldu.

İşte en çok satılan 10 marka...

İşte en çok satılan 10 marka

VOLKWAGEN

VOLKWAGEN
26 bin 532 adet satıldı

RENAULT

RENAULT
23 bin 94 adet satıldı

FORD

FORD
18 bin 512 adet satıldı

FİAT

FİAT
17 bin 248 adet satıldı

OPEL

OPEL
10 bin 828 adet satıldı

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ
8 bin 806 adet satıldı

BMW

BMW
8 bin 752 adet satıldı

HYUNDAİ

HYUNDAİ
8 bin 432 adet satıldı

PEUGEOT

PEUGEOT
8 bin 142 adet satıldı

TOYOTA

TOYOTA
6 bin 564 adet satıldı
Mayıs ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

PASSAT

PASSAT
7 bin 324 adet satıldı

CLİO

CLİO
5 bin 782 adet satıldı

FOCUS

FOCUS
5 bin 512 adet satıldı

ASTRA

ASTRA
5 bin 416 adet satıldı

MEGANE

MEGANE
5 bin 210 adet satıldı

FLUENCE

FLUENCE
4 bin 502 adet satıldı

COROLLA

COROLLA
4 bin 472 adet satıldı

SYMBOL

SYMBOL
3 bin 568 adet satıldı

POLO

POLO
3 bin 446 adet satıldı

GOLF

GOLF
3 bin 392 adet satıldı KAYNAK:AA
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