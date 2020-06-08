İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nce (ODD) INDICATA verilerine dayandırılarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.
Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.
Satışlarda geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 17, Nisan 2020'ye göre yüzde 38'lik artış kaydedildi.
Bu yılın ilk 5 aylık döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet oldu.
İşte en çok satılan 10 marka...
İşte en çok satılan 10 marka
VOLKWAGEN
26 bin 532 adet satıldı
RENAULT
23 bin 94 adet satıldı
FORD
18 bin 512 adet satıldı
FİAT
17 bin 248 adet satıldı
OPEL
10 bin 828 adet satıldı
MERCEDES-BENZ
8 bin 806 adet satıldı
BMW
8 bin 752 adet satıldı
HYUNDAİ
8 bin 432 adet satıldı
PEUGEOT
8 bin 142 adet satıldı
TOYOTA
6 bin 564 adet satıldı
Mayıs ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
PASSAT
7 bin 324 adet satıldı
CLİO
5 bin 782 adet satıldı
FOCUS
5 bin 512 adet satıldı
ASTRA
5 bin 416 adet satıldı
MEGANE
5 bin 210 adet satıldı
FLUENCE
4 bin 502 adet satıldı
COROLLA
4 bin 472 adet satıldı
SYMBOL
3 bin 568 adet satıldı
POLO
3 bin 446 adet satıldı
GOLF
3 bin 392 adet satıldı
KAYNAK:AA
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