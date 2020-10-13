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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar daha da yükselecek

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler ile yatırım olarak görenlerin talebiyle ikinci el otomobilde fiyat artışı devam ediyor. İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "Sıfır etiket fiyatı 190 bin lira olan bir araç, ikinci el oto pazarı tarafından satın alınıp pazarda 210 bin liraya çok rahat satılıyor. Sebebi de aracın bulunamaması. Bunu fırsatçılık olarak değerlendirebiliriz.' dedi.

Koronavirüs sürecinde vatandaşların birçoğu, toplu taşıma araçlarında bulaş riskinin daha yüksek olduğunu düşünerek araç sahibi olmaya karar verdi. Hatta bir aile bu süreçte, toplu taşıma kullanmamak için birden fazla araç satın aldı. Bunun yanında artan fiyatı nedeniyle bazı vatandaşlar, ikince el otomobilleri yatırım aracı olarak gördü. Talebi artıran son durum ise koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminin talebin oldukça altında kalması oldu. Bu nedenlerle ikinci el araçların fiyat ivmesi her geçen gün yükseldi. Önümüzdeki yıl da ikinci el fiyatındaki artışın sürmesinin beklendiği ifade edildi.

İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Egemen Kurtçu, "Şu an dönemin en hızlı zamanını yaşıyoruz. Pandemi döneminin etkisi ayrıca otomobilin yatırım aracı olarak görülmesinden dolayı inanılmaz bir artış var. Geçtiğimiz 2 aya nazaran ciromuzda yüzde 150'lik bir artış söz konusu. 7'den 70'e heryerde ve herkeste bir otomobil çılgınlığı var. İkinci el otomobil en tarihi günlerini yaşıyor. Günde 10 araç satarken, şu anda 20-27 araç satıyoruz. Bu da insanların ikince el araçlara olan ilgisini gösteriyor. Bugün itibariyle 100 bin liraya aldığınız 'A' markası bir aracı, 2 ay sonra çok rahat 125 bin liraya satabiliyorsunuz. Bu da sektörün içindeki artışı ve değeri gösteriyor. Geçen hafta 'A' marka bir hafif ticari aracı 105 bin liraya alırken, şu an en iyi ihtimalle 117-118 bin liraya alabiliyorlar. Bunun sebebi sıfır araçtaki daralma ve ülkeye araç girememesi. İkinci elde tarihi çağı yaşıyoruz" dedi.

SIFIRINDAN PAHALI SATIŞLAR BİLE VAR

Sıfır aracın ikinci el pazarında daha pahalıya satıldığı durumların dahi yaşandığını belirten Kurtçu, "Sıfır etiket fiyatı 190 bin lira olan bir araç, ikinci el oto pazarı tarafından satın alınıp pazarda 210 bin liraya çok rahat satılıyor. Sebebi de aracın bulunamaması. Buna fırsatçılık da denilebilir. İkinci el otomobil pazarlarında bunlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.

İkinci el otomobil alıp satan evli ve 1 çocuk babası Kadir Eker (41), "Satışlarda geçen aya göre yüzde 60-70 artış var. Bayilerde çılgın fiyatlar mevcut. Biz bayilerden daha hızlı araç teslimatı yapıyoruz" diye konuştu.

İkinci el araç satın almaya gelen Ferit Taş (42), "Toplu taşıma biraz sıkıntılı. Bu yüzden bizim tercihimiz de kendi aracımızla gidip gelmek. Virüsten dolayı böyle bir tercihte bulunuyorum" dedi. Bir diğer alıcı muhasebeci Sevim Meral (35) ise, "Pandemi sürecinde toplu taşımayı fazla kullanmak istemediğimiz için araç sahibi olmak istiyorum. Hem geleceğe yatırım olması açısından faydalı. İleride aracımı satıp ev sahibi olmak istiyorum" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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