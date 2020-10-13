İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar daha da yükselecek

Koronavirüs sürecinde vatandaşların birçoğu, toplu taşıma araçlarında bulaş riskinin daha yüksek olduğunu düşünerek araç sahibi olmaya karar verdi. Hatta bir aile bu süreçte, toplu taşıma kullanmamak için birden fazla araç satın aldı. Bunun yanında artan fiyatı nedeniyle bazı vatandaşlar, ikince el otomobilleri yatırım aracı olarak gördü. Talebi artıran son durum ise koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminin talebin oldukça altında kalması oldu. Bu nedenlerle ikinci el araçların fiyat ivmesi her geçen gün yükseldi. Önümüzdeki yıl da ikinci el fiyatındaki artışın sürmesinin beklendiği ifade edildi.

İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Egemen Kurtçu, "Şu an dönemin en hızlı zamanını yaşıyoruz. Pandemi döneminin etkisi ayrıca otomobilin yatırım aracı olarak görülmesinden dolayı inanılmaz bir artış var. Geçtiğimiz 2 aya nazaran ciromuzda yüzde 150'lik bir artış söz konusu. 7'den 70'e heryerde ve herkeste bir otomobil çılgınlığı var. İkinci el otomobil en tarihi günlerini yaşıyor. Günde 10 araç satarken, şu anda 20-27 araç satıyoruz. Bu da insanların ikince el araçlara olan ilgisini gösteriyor. Bugün itibariyle 100 bin liraya aldığınız 'A' markası bir aracı, 2 ay sonra çok rahat 125 bin liraya satabiliyorsunuz. Bu da sektörün içindeki artışı ve değeri gösteriyor. Geçen hafta 'A' marka bir hafif ticari aracı 105 bin liraya alırken, şu an en iyi ihtimalle 117-118 bin liraya alabiliyorlar. Bunun sebebi sıfır araçtaki daralma ve ülkeye araç girememesi. İkinci elde tarihi çağı yaşıyoruz" dedi.