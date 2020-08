İkinci el otomobil fırsatçılığı: Fiyatlar sıfır otomobilleri geçti!

İkinci el otomobillerin şu an sıfır araçtan daha pahalı fiyatlara satıldığını söyleyen Toyota Aksoy Plaza Satış Müdürü Alper Onay, “İkinci el otomobil piyasasında tamamen gereksiz bir fiyat artışı oldu. Biraz fırsatçılık da denilebilir bu duruma çünkü sıfır araçların olmamasından kaynaklı, ikinci el araçların fiyatları çok yüksek şekilde arttı. Hatta 2018 model bir araç sıfır fiyatının üzerinde gereksiz bir fiyata şu an satılıyor. Bu durumu biz kesinlikle doğru bulmuyoruz. Vatandaşlar da bu konudan dolayı çok şikayetçi ve ikinci el araç fiyatlarının çok arttığını söylüyorlar. İnsanların alım gücü bu konuda düştü ama araçlarını satanlar yine aynı şekilde yüksek fiyatlardan satmaya devam ediyorlar. Şu an üretim bizde ve diğer markalarda biraz daha kısıtlı. Fabrikalar hemen hemen yarım kapasite ile üretim yapıyor ve bu yüzden biz de satışlarımızı ilerideki aylara yayarak devam ediyoruz”

Sıfır araç alacak vatandaşların sıraya yazılmasını tavsiye eden Alper Onay, sözlerine şu şekilde devam etti: