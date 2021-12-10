FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik! Gidenin yeri dolmuyor

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik! Gidenin yeri dolmuyor

10.12.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda kurda yaşanan hareketlilik, koronavirüs etkileri ve çip tedarik sorunlarından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik hakim. Oto galericiler, fiyatların sabit kalmasının halinde piyasada daha çok hareketlilik olacağını düşünüyor. Bununla beraber fiyatlardaki hareketlilikten dolayı galericiler sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamıyorlar.

İkinci el otomobil piyasasının hareketli olduğunu söyleyen oto galericiler, fiyatların sabit kalmasının daha çok hareketlilik getireceğini düşünüyor. Araç fiyatlarının sürekli değişkenlik gösterdiğini belirten galericiler, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söylüyor.

Geçtiğimiz dönemlerde durgunluk yaşayan ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Piyasanın hareketli olduğunu söyleyen oto galericiler, fiyatların sabit kalması durumunda piyasanın daha çok hareketlilik kazanacağını düşünüyor. Araç fiyatlarının sürekli değişkenlik gösterdiğini belirten galericiler, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söylüyor. Galericiler, bu durumdan hem alıcının hem de satıcının huzursuz olduğunu söylüyor.

"İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA BİR HAREKETLİLİK VAR ANCAK ALICI DA SATICI DA HUZURSUZ"

Galerici Kürşat Özoğlu, sattıkları herhangi bir aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını belirterek, "110 bin Liraya araba satıyoruz, üç gün sonra almak istediğimiz zaman 130 bin Liraya aynı aracı bulamıyoruz. İnsanlar 30 bin liraya aldığı araba 120-130 bin Lira oldu diye seviniyorlar ama 120 bin liraya kendi araçlarını satınca yerine yenisini alamıyorlar. İkinci el araç piyasasında bir hareketlilik var ancak alıcı da satıcı da huzursuz. Çünkü ikinci el araç fiyatları sürekli değişiyor" dedi.

'İNSANLAR ARAÇLARA YATIRIM YAPIYOR'

Galerici Arda İpek de, ikinci el araç piyasasında hareketlilik olduğunu belirterek, "İnsanlar artık araçlara yatırım yapıyor. İnternet üzerinden ikinci el araç satışı daha çok yapılıyor. Araç fiyatlarının sabit kalması durumunda piyasanın daha da hareketleneceğini düşünüyorum. Pandemi dönemiyle birlikte ikinci el araç piyasasındaki hareketlilik durumu çok sık değişkenlik gösteriyor" ifadelerini kullandı.(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyon beklentisinde tarihi artış! TCMB'nin yıl sonu dolar ve büyüme beklentisiEnflasyon beklentisinde tarihi artış! TCMB'nin yıl sonu dolar ve büyüme beklentisi
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
500 bin kişiyi işinden edebilir!500 bin kişiyi işinden edebilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

Altında büyük gün! Gözler ABD'de

Altında büyük gün! Gözler ABD'de

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.