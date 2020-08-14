İkinci el otomobilde en çok onlar satıldı

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi.

Temmuz ayında toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 16 olarak belirlendi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın temmuz ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 37 bin 359 adet satışla VW oldu.

VW'yi, 31 bin 372 adetle Renault, 23 bin 651 adetle Ford, 21 bin 630 adetle Fiat, 14 bin 744 adetle Opel, 12 bin 853 adetle Mercedes-Benz, 12 bin 194 adetle Hyundai, 11 bin 988 adetle BMW, 9 bin 889 adetle Peugeot ve 9 bin 217 adetle Toyota takip etti.

SATIŞLARINI EN FAZLA OPEL ARTIRDI

Söz konusu markaların temmuz satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 78'ini oluşturdu.

Ayrıca temmuzda haziran ayına göre satışlarını en çok arttıran marka Opel oldu. Satışlarını en çok arttıran diğer 2 marka ise yüzde 45 artış ile VW ve yüzde 38 artış ile Toyota oldu.