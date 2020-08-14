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İkinci el otomobilde en çok onlar satıldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen 3 otomotiv markası Volkswagen, Renault ve Ford olarak sıralandı. Online ikinci el araç pazarında binek araçta en fazla Passat, hafif ticaride Fiorino tercih edildi. En hızlı satılan marka Renault, en yavaş satılan ise BMW olarak kayıtlara geçti. Satışlarını en çok arttıran markalar sırasıyla Opel VW ve Toyota oldu.

İkinci el otomobilde en çok onlar satıldı

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti.
Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi.

Temmuz ayında toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 16 olarak belirlendi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın temmuz ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 37 bin 359 adet satışla VW oldu.
VW'yi, 31 bin 372 adetle Renault, 23 bin 651 adetle Ford, 21 bin 630 adetle Fiat, 14 bin 744 adetle Opel, 12 bin 853 adetle Mercedes-Benz, 12 bin 194 adetle Hyundai, 11 bin 988 adetle BMW, 9 bin 889 adetle Peugeot ve 9 bin 217 adetle Toyota takip etti.

SATIŞLARINI EN FAZLA OPEL ARTIRDI

Söz konusu markaların temmuz satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 78'ini oluşturdu.

Ayrıca temmuzda haziran ayına göre satışlarını en çok arttıran marka Opel oldu. Satışlarını en çok arttıran diğer 2 marka ise yüzde 45 artış ile VW ve yüzde 38 artış ile Toyota oldu.

EN HIZLI RENAULT SATILDI

Temmuz ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 28 gün olurken, en hızlı satılan marka 24 günle Renault.
En yavaş satılan ise 33 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

PASSAT, FOCUS VE CLİO İLJ 3'TE

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
Satışlarda, VW'nin Passat modeli 10 bin 825 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 8 bin 728 adetle Ford Focus ve 8 bin 517 adetle Renault Clio izledi.

Ardından 7 bin 996 adetle Renault Megane, 7 bin 662 adetle Opel Astra, 6 bin 592 adetle Toyota Corolla, 6 bin 475 adetle Renault Fluence, 5 bin 300 adetle VW Jetta, 5 bin 94 adetle Honda Civic ve 5 bin 71 adetle de VW Polo sıralandı.

Honda Civic en çok satılan ilk 10 binek model arasında ilk kez yer aldı.

TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 927 adetle Fiat Fiorino ilk sırada yer aldı.
Bunu, 4 bin 748 adetle Fiat Doblo, 4 bin 414 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 3 bin 877 adetle VW Cady, 3 bin 59 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 864 adetle VW Transporter, 1.422 adetle Ford Transit, 1.331 adetle Renault Kangoo, 1.242 adetle Peugeot Partner ve 1.081 adetle Citroen Berlingo takip etti.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASINI ANALİZ EDİYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
avrupalı 3-4 aylık maaşıyla en kaliteli arabayı sıfır satın alabiliyor. Bizim ülkemizde ise 40 aylık maaşımızla ancak alabiliyoruz. Avrupa mı bizi kıskanıyor biz mi onları
ikinci el satilmiyo hep yalandan opsiyonlandi kapora alindi gibi haberler yapiliyodu ne oldu demekki dogruymus hakikatten kapis kapis satiliyomus ikinci el
alcak güçmü kaldı 5 ay önce sattıgım araç şimdi 2 katı ne diyim daha varın gerisini siz düşünün.!
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