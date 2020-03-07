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İkinci el otomobilde fiyatlar baş döndürüyor!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.03.2020 15:10 | Son Güncelleme

İkinci el araç piyasasındaki fahiş fiyat artışı hem galericileri hem de vatandaşları mağdur ediyor. Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Ahmet Ataseven, "Fiyatların bu kadar yüksek olmasındaki ana sebep sıfır araç olmaması." diye konuştu.

İkinci el otomobilde fiyatlar baş döndürüyor!

İkinci el araç piyasasında fiyatlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya genelinde yaşanan sıfır araç üretim sıkıntısı 2. el oto pazarlarına da yansıdı. Sıfır araç almak için bayiye başvuran vatandaşlar 2 ve 6 ay arasında değişen bekleme süreleri ile karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple ikinci el araç piyasasında oluşan yoğun talep fiyatlara adeta tavan yaptırdı.

'BAYİLERDE ŞUAN ARABA YOK'

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Ahmet Ataseven, piyasanın çok yüksek olduğunu belirterek, “Şuan da ikinci el araba fiyatları aşırı derecede yüksek. Ocak ayında 30 bin liraya sattığımız araba şuan 45 ve 47 bin lira seviyelerine çıktı. Ancak yoğunluk var. Çünkü insanların sıfır araba alma şansları yok şu anda. Bundan dolayı ikinci ele talep çok. İkinci el araç almak isteyenler alıp yatırım yapsınlar. Çünkü bu fiyatların hiç aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Hatta fiyatlar daha da yükseliyor. Biz sattığımız arabanın yerine yeni araç koyamıyoruz. Fiyatların bu kadar yüksek olmasındaki ana sebep sıfır araç olmaması. Sıfır araç almak isteyen müşteri en az 3-4 ay beklemek zorunda. Bayilerde şuan araba yok. Bu nedenle de ikinci el piyasası yükseldi” dedi.

'ARABALAR KANATLANMIŞ'

İkinci el araba almak için oto pazarına gelen ve araç fiyatlarından şikayetçi olduğunu belirten Bekir Ak, “Oto pazarında arabalar kanatlanmış, uçuşa hazır vaziyete gelmiş. Ne alıcı ne de satıcı var. Gelen de boş gidiyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bu piyasadaki uçuş ortamını insanlar oluşturuyor. Hiçbir yerde bir şey yok. Biz sadece kendimize ediyoruz ve kendimiz buluyoruz. Hatta şu şarkıyı da yeri gelmişken hatırlatayım: Kendim ettim kendim buldum/ Gül gibi sararıp soldum” ifadelerini kullandı.
Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından alınan bilgilere göre ikinci el araç fiyatları 20 bin TL’den başlayıp 250 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil, Samsun,

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